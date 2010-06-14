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۲۴ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۴

خبر فوری/

زخمی شدن سه پلیس رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

زخمی شدن سه پلیس رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

شبکه الجزیره لحظاتی پیش از زخمی شدن سه پلیس رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره در کرانه باختری اعلام کرد : در جریان تیراندازی در شهر الخلیل در کرانه باختری سه پلیس رژیم اسرائیل زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.

شبکه العربیه نیز در خبری فوری در این زمینه اعلام کرد به سوی یک خودروی پلیس اسرائیل در شهرک بیت حاگای تیراندازی شده است.

خبرنگار این شبکه با اشاره به زخمی شدن چند نفر در این حادثه، دلایل آن را نامعلوم اعلام کرده است.

کد مطلب 1100392

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