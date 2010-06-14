زخمی شدن سه پلیس رژیم صهیونیستی در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره در کرانه باختری اعلام کرد : در جریان تیراندازی در شهر الخلیل در کرانه باختری سه پلیس رژیم اسرائیل زخمی شدند.



خبرنگار الجزیره به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.



شبکه العربیه نیز در خبری فوری در این زمینه اعلام کرد به سوی یک خودروی پلیس اسرائیل در شهرک بیت حاگای تیراندازی شده است.



خبرنگار این شبکه با اشاره به زخمی شدن چند نفر در این حادثه، دلایل آن را نامعلوم اعلام کرده است.