از محمد دادکان تجلیل شد / انتقاد غفوری فرد از غیبت ایران در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز فرخنده میلاد حضرت امام محمد باقر(ع)، هفتمین گردهمایی مذهبی جامعه فوتبال با شرکت گسترده و پرشور جامعه ورزش به میزبانی جمعیت حامیان هواداران فوتبال و تیم‌های ملی در موسسه فرهنگی- ورزشی شهدای دانشجو واقع در لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد.

در این مراسم معنوی که جمعی از مقامات مملکتی، مسولین ورزشی، پیشکسوتان، مربیان، سرپرستان تیم‌های مختلف و بازیکنان ملی‌پوش و سرشناس باشگاه‌ها حضور داشتند، از محمد دادگان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال تجلیل شد و لوح سپاسی توسط مرتضی احمدی پیشکسوت فوتبال و هنر و تابلوی نفیس توسط حسن غفوری فرد عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک و نیز هدایای موسسه فرهنگی ورزشی پرسپولیس توسط محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی به محمد دادگان اهدا شد.

حسن غفوری فرد در بخشی از سخنانش خطاب به ورزشکاران و هواداران فوتبال گفت: شماها که با حضور در چنین فضایی از فرهنگ و اخلاق اسلامی بهره‌مند هستید، باید راه و روش زندگی ائمه اطهار (ع) را سرلوحه زندگی و حرفه ورزشی خود قرار دهید.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از جای خالی ایران در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی گفت: دو کره که اکنون در جام جهانی حضور دارند به اندازه یک استان خراسان وسعت ندارند و یا بحرین که در سال 50 به عنوان استان چهاردهم ایران محسوب می‌شد، در پلی اف حضور داشت! آیا فوتبال کشورمان از این کشورها عقب‌تر است؟

غفوری فرد با تشکر از تلاش مسوولین فدراسیون فوتبال اظهار امیدواری کرد که با همت و تلاش مضاعف بتوانیم در دوره بعد بدون دغدغه صعودی قدرتمند در جام جهانی داشته باشیم.

در این مراسم محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی، حسن غفوری فرد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حسن بیادی معاون شورای اسلامی شهر تهران، محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال، مجید فرخزادی مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی، مهرداد حاجی خانی مشاور شهرداری تهران، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال، محمدرضا پهلوان دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال، حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران، احمدرضا عابدزاده و جعفر کاشانی حضور داشتند.

در متن لوح سپاس جمعیت حامی هواداران فوتبال که به محمد دادگان اهدا شد، آمده است: « ما شایستگان را به شایستگی می‌ستاییم و تعالی فوتبال را در گرو کاردانی مدیران مدبر، ژرف نگر، متعهد و اندیشمند ایران اسلامی می‌دانیم.

بدینوسیله سپاس بی‌قیاس خود را در قبال زحمات خستگی ناپذیر و اثربخش جنابعالی در طول مدت مسوولیت ریاست فدراسیون فوتبال ابراز می‌داریم و آرزومندیم همچون گذشته حضور موثری در عرصه توسعه و شکوفایی فوتبال کشور داشته باشید.