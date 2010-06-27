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۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

733 میلیون تومان برای ایجاد مشاغل خانگی در لرستان اختصاص یافت

733 میلیون تومان برای ایجاد مشاغل خانگی در لرستان اختصاص یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان از اختصاص 733 میلیون تومان برای ایجاد مشاغل خانگی و روستایی خبر داد.

حامد ویس کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، اظهار داشت: مطابق این قانون منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی آن دسته از فعالیتهایی است که توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و اختلال در آرماش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد.

وی انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی را از جمله فعالیت های مشمول این قانون برشمرد و بیان داشت: انجام فعالیت مستقل اعم از تامین مواد اولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی و انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارمت با بنگاههای بالادستی از دیگر فعالیتهای مشمول این قانون است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با اشاره به ابلاغ تسهیلات مورد نیاز برای اجرای این طرح، خاطر نشان کرد: 733 میلیون تومان اعتبار مورد نظر با عاملیت بانک کشاورزی اختصاص یافته است.

ویسکرمی با تاکید بر اینکه طرح های مصوب برای انعقاد قرارداد از سوی دستگاهها هر چه سریعتر ارائه شود، افزود: در ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی برای هر متقاضی یک میلیون تومان اختصاص خواهد یافت.

کد مطلب 1107503

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