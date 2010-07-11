دمای هوا در سنندج به 41 درجه رسید/ کردستان تعطیل نیست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، به دنبال افزایش بی رویه دمای هوا در کشور، استان کردستان نیز که همواره دارای وضعیتی بهتر از سایر استانها بوده نیز این بار در شرایطی مشابه قرار گرفت و دمای هوا در شهر سنندج مرکز استان به 41 درجه بالای صفر رسید.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: به دنبال ورود زبانه گرم به منطقه، استان کردستان نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت و متاسفانه طی سه روز گذشته دمای هوا در این استان به بالاترین حد ممکن رسید و در سنندج شاهد افزایش دمای هوا به 42 درجه سانتیگراد نیز بودیم.

محمد طالب حیدری بیان داشت: وضعیت افزایش دمای هوا در استان کردستان و سایر مناطق کشور امری طبیعی است که همواره در این مدت زمان از سال شاهد بوده ایم ولی نکته نگران کننده دوام این وضعیت و افزایش مدت زمان آن است به گونه ای که دمای هوا از روز روزهای ابتدای هفته گذشته افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا سه شنبه هفته جاری نیز ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نقشه های پیش بینی وضعیت هوا در استان کردستان، این شرایط تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و پس از ورود زبانه سرد از منطقه به مدت یک روز شاهد کاهش دما و خنک تر شدن هوا خواهیم بود ولی بار دیگر از روز چهارشنبه ضمن افزایش مجدد دمای هوا شاهد ورود پدیده گرد و غبار به استان خواهیم بود.

در حالیکه که افزایش بی رویه دمای هوا در کشور باعث گردید تا هیئت دولت تهران و 19 استان دیگر در کشور را تعطیل و استاندارن نیز سه استان را تعطیل نمایند ولی تاکنون استان کردستان که دمای هوای آن از بعضی از استانهای تعطیل اعلام شده نیز گرم تر است تعطیل اعلام نشده است.

بر اساس گزارش های منتشر شده دمای هوا در استان همدان 38 درجه، استان زنجان 37 درجه و کرمانشاه 42 درجه بالای صفر بوده است که استانهای همدان و زنجان به دلیل افزایش گرمای هوا توسط استانداران تعطیل اعلام شد ولی هیچ خبری از تصمیم مدیران استانی در کردستان در بین نیست.

در طول سال گذشته نیز و افزایش بی رویه بارش برف و آلودگی هوا به دلیل ورود ریزگردهای عربی باز هم استان کردستان بر خلاف سایر استانهای کشور تعطیل اعلام نمی شد که این موضوع نیز برای افزایش بی رویه دمای هوا مشاهده می شود.