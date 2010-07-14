آموزش های مجازی قرآن توسعه می یابد/ تبعید قرآن به شبکه های قرآن!

مهدی قره شیخلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی از توسعه آموزش های مجازی قرآن خبر داد و اظهار داشت: این سازمان به دنبال این است که حداکثر تا پایان سالجاری حداقل چند محصول را در این حوزه با موضوعات مختلف تولید کند.

وی تصریح کرد: برخی از کسانی که به دلایل مختلف نمی توانند در کلاسهای قرآن حضور پیدا کنند با تولید این بسته های آموزشی می توانند در منزل تحت آموزش های قرآنی قرار گیرند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین از ارائه آموزش های قرآنی از طریق سایت این سازمان خبر داد و بیان داشت: با توجه به گسترش فناوری اطلاعات در سطح جامعه باید از این امر به صورت جدی استفاده کنیم.

قره شیخلو همچنین با اشاره تهیه نرم افزاهای قرآنی، تصریح کرد: سازمان دارالقران خود اقدام به تولید این نرم افزارها نمی کند چرا که اعتبارات لازم برای این امر را در اختیار ندارد ولی از همه مراکز و متخصصینی که در این عرصه فعالیت می کنند حمایت خواهد کرد.

آسیب تبعید قرآن به شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرآن

وی همچنین در مورد اختصاص برخی شبکه ها و رسانه های خاص به فعالیت های قرآنی و آسیب های ناشی از این موضوع، یادآور شد: این نکته را ما پیش از این نیز به صدا و سیما تذکر داده ایم.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: در حال حاضر با وجود اینکه شبکه سوم به عنوان شبکه تخصصی ورزش مطرح است ولی در دیگر شبکه ها نیز ما شاهد اجرای برنامه های مختلف ورزشی از جمله اخبار، تحلیل و ... هستیم.

قره شیخلو افزود: این در حالی است که در مورد قرآن وضعیت به گونه ای شده است که شبکه قرآن برای قرآن به تبعیدگاه تبدیل شده است.

ارسال نامه ای برای ارائه آموزش های قرآنی در شبکه آموزش

وی با اشاره به ارسال نامه ای به مدیر شبکه آموزش در ماههای گذشته، عنوان کرد: ما در این نامه خواستار ارائه آموزش های قرآنی با توجه به ماهیت این شبکه شدیم که متاسفانه در جواب این نامه عنوان شد که محل این کار شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرآن است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور با انتقاد از وجود این نگاه در صدا و سیما، یادآور شد: باید تلاش شود این اتفاق نیفتتد و دو شبکه یاد شده تبدیل به تبعیدگاه قرآن نشوند.

قره شیخلو در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد موازی کاری در زمینه فعالیت های قرآنی، خاطر نشان کرد: فعالیت دستگاههای مختلف در حوزه قرآن به خودی خود به عنوان یک مشکل مطرح نیست بلکه اگر این دستگاهها بدون اطلاعات از یکدیگر و بدون هماهنگی کار کنند این یک معضل است.

ضرورت برگزاری جدی تر جلسات ستاد توسعه فرهنگ قرآنی

وی با اشاره به طرح موضوع هماهنگی و تمرکز بین دستگاههای مرتبط در زمینه فعالیت های قرآنی، عنوان کرد: حوشبختانه در اردیبهشت ماه سال گذشته منشور توسعه فرهنگ قرآنی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید که در این ستاد تمام دستگاههای دست اندر کار در این زمینه عضو هستند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به برگزاری چند جلسه این ستاد در کشور، بیان داشت: امیدواریم این ستاد جدی تر و فعالتر تشکیل جلسه بدهد و تداخل ها و موازی کاری هایی که در برخی حوزه های قرآنی وجود دارد را مرتفع کند.

قره شیخلو با تاکید بر اینکه باید حوزه فعالیت هر دستگاه و سازمانی در زمینه فعالیت های قرآنی مشخص شود، یادآور شد: سازمان تبلیغات اسلامی نیز در ستاد یاد شده حضور فعال دارد و ما امیدواریم تا پایان سالجاری یک ساماندهی و مرزبندی خوبی در رابطه با این دستگاهها و تعدد مراکز فعال در حوزه فعالیتهای قرآنی صورت گیرد.

اختصاص1500 میلیارد تومان برای توسعه فرهنگ دینی در کشور در قالب سفرهای استانی

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد سفرهای استانی هیئت دولت و سهم فعالیت های قرآنی، یادآور شد: با توجه به اینکه رویکرد این سفرها در دور سوم کار فرهنگی است ما باید از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر در اختیار گذاشتن یک هزار و 500 میلیارد تومان بودجه فرهنگی برای استانهای کشور در قالب سفرهای دور سوم می توان تحول خوبی در این عرصه را شاهد بود.

قره شیخلو با بیان اینکه تحقق 10 درصد از این اعتبار نیز رقم بالایی است، یادآور شد: همچنین در قانون برنامه بودجه امسال به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است که نیم درصد اعتبارات خود را برای فعالیت های قرآنی هزینه کنند.

سهم 300 میلیارد تومانی فعالیت های قرآنی در بودجه

وی ادامه داد: با توجه به بررسی های انجام شده در صورت تحقق این میزان حدود 300 میلیارد تومان پول صرف فعالیتهای قرآنی خواهد شد که این امر نیز روزنه بسیار خوبی در این زمینه محسوب می شود که می توان از این فرصت برای توسعه فعالیت های قرآنی در کشور بهره برد.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: سفرهای استانی رویکرد بسیار خوبی داشته است که باید تاثیر آنها در در چند ماه آینده در حوزه فرهنگ استانها دید.