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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

سارقان سابقه‌دار در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری دو سارق سابقه‌دار با ۱۴ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی هویت دو سارق سابقه‌دار را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت اعتراف که همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: امنیت با مشارکت مردم محقق می‌شود و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6731952

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