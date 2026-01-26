به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرمآباد با اشراف اطلاعاتی هویت دو سارق سابقهدار را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت اعتراف که همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.
سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: امنیت با مشارکت مردم محقق میشود و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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