به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح شهرستان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی هویت دو سارق سابقه‌دار را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ارتکاب ۱۴ فقره سرقت اعتراف که همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ کیان مهر، تصریح کرد: امنیت با مشارکت مردم محقق می‌شود و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.