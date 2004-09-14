آصفي : جزاير سه گانه جزء لاينفك خاك ايران است ؛ با امارات در حال گفتگو هستيم شوراي همكاري دخالت نكند

به گزارش خبرگزاري "مهر " سخنگوي وزارت امور خارجه در واكنش به موضع وزيران امور خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري در خصوص جزاير سه گانه ايراني كه در بيانيه پاياني نود و دومين نشست آنها انعكاس يافته است اظهار داشت: جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك همواره جزء لاينفك خاك ايران بوده و خواهد بود و هرگونه ادعايي عليه تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و حاكميت ايران به جزاير ايراني در آب هاي منطقه اي، حريم هوايي و اقتصادي اين جزاير مردود و محكوم است.

آصفي با اشاره به مذاكرات دو جانبه ايران و امارات در مورد سو تفاهم موجود پيرامون اجراي يادداشت تفاهم 1971 در خصوص جزاير ابوموسي اظهار اميدواري كرد كه با تداوم اين گفتگو ها دو طرف به ديدگاه و توافق مشترك دست يابند.

معاون وزارت امور خارجه كشورمان وزراي خارجه شوراي همكاري را از هرگونه دخالت در روند مذاكرات سازنده جاري كه صدمه اي به آن وارد سازد بر حذر داشت و حفظ ثبات و امنيت در منطقه و تداوم و تقويت همكاري هاي دو جانبه ميان كشورهاي منطقه را به سود ملت ها و دولت هاي ساحلي خليج فارس توصيف كرد.