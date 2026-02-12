زورآوند: شنبه در کرمانشاه بارندگی خواهیم داشت

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هوای استان طی امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری، گاهی اوقات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی در ساعاتی از امروز و احتمالاً فردا جمعه در برخی نقاط به‌ویژه نیمه غربی استان با بارش‌هایی نیز همراه خواهد بود و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در این مناطق وجود دارد.

زورآوند تصریح کرد: در روز شنبه با گذر موجی ناپایدار از جو منطقه، در بعضی ساعات شاهد بارندگی در سطح استان خواهیم بود و احتمالاً این سامانه با رعدوبرق نیز همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد از امروز تا روز شنبه متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان تغییرات محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: به دنبال این وضعیت، در روز یکشنبه کاهش نسبی دمای هوا در سطح استان رخ خواهد داد و شرایط برای افت دما در بیشتر مناطق فراهم می‌شود.

زورآوند بیان کرد: در ادامه و طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، افزایش دمای هوا مهم‌ترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود و روند دمایی دوباره صعودی می‌شود.