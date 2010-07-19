طرح تامین آتیه 100 هزار یتیم از نیمه مرداد اجرا می شود

سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح برای کودکان 5 تا 15 سال تحت پوشش کمیته امداد اجرا می شود و براساس آن حامیان نیکوکار ماهانه مبلغی (حداقل 20 هزار تومان) به حساب این افراد واریز می کنند.

وی با اشاره به اینکه کودکان تا 18 سال حق برداشت از این حساب را ندارند، گفت: در این مدت از خدمات شرکت بیمه مانند هزینه های درمانی، تحصیلی، بیمه عمر و تکمیلی بهره مند می شوند و همچنین این امکانات به مادر کودک نیز تعلق می گیرد.

به گفته معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره)، حامیان نیز از یکسری تسهیلات و تخفیفهای بیمه ای برخوردار می شوند.

وی با تاکید بر اینکه کودکان با طرح آتیه در دوران بزرگسالی از امکانات خوبی بهره مند می شوند، گفت: با اجرا شدن این طرح در زمینه مسکن، معیشت و ازدواج به ایتام تحت پوشش، کمک قابل توجهی می شود.

ستاری گفت: در حال حاضر 150 هزار نفر از ایتام واجد شرایط بهره مندی از طرح تامین آتیه هستند که در سال جاری 100 هزار نفر آنان تحت پوشش قرار می گیرند و در سال آینده نیز بقیه آنان از طرح آتیه برخوردار می شوند.