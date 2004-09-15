يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به برداشت از حساب ذخيره ارزي به منظور جبران كسري بودجه گفت: دولت از طريق صرفه جويي در هزينه ها و افزايش بهره وري در دستگاههايي كه بودجه آنها توسط دولت تامين مي شود، مي تواند از كسري بودجه جلوگيري كند.

قاسم عزيزي افزود: چنانچه مازاد درآمد ارزي در محلي هزينه شود كه محل مصرفش تاثيري در توليد نداشته باشد با اهداف ايجاد صندوق منافات خواهد داشت.

وي تصريح كرد: تنها درصورتي كه كشور با يك شوك مواجه نشود يا به علت نوسانات قيمت نفت دربازارهاي جهاني درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در بودجه محقق نشود مي توان از موجودي اين حساب برداشت كرد.

نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي با اشاره برداشت از حساب از ذخيره ارزي براي تامين كسري بودجه يارانه كالاهاي اساسي گفـت: در شرايط حساس كنوني علاوه بر صوفه جويي مي توان براي حمايت از قشر آسيب پذير جامعه از اين حساب برداشت كرد.

وي ضمن تاكيد برآثار تورمي ناشي از حساب ذخيره ارزي در شرايط اضطراري و افزايش حجم نقدينگي دركشورافزود: به علت اينكه اقشار آسيب پذير جامعه از كالاهاي يارانه اي استفاده مي كنند بايد براي حمايت از آنها و جلوگيري از فشاروارده بر آنها از اين حساب برداشت كرد.