منافع ملی مرز باریک میان انتقاد و انتقام است/ دولت نقدپذیر است

محمدکاظم انبارلویی، معاون مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی باید به عنوان نخبگان سیاسی نقد را به منظور اصلاح امور مد توجه قرار دهند، گفت: یک نخبه سیاسی که دغدغه ملی و مردمی دارد، نقد را به قصد اصلاح امور در دستور کار خود قرار می دهد، اما اگر بخواهد مسیری غیر از این را انتخاب کند، مسئله را به صورت اعتراض و یا عصیان مطرح می کند.

وی با بیان اینکه دیدگاهی که به دنبال اعتراض و عصیان است، معطوف به نقد نیست، افزود: مرز بین انتقاد و اعتراض بسیار باریک است و منافع ملی تنها تمیز دهنده این دو مورد از هم است.

معاون مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به فعالیت های اخیر احزاب و گروههای سیاسی در زمینه نقد، گفت: در ماههای اخیر دیدم که احزابی که به دنبال منافع عمومی و منافع و دغدغه های ملی بودند، به دلیل مداخله بیگانگان از مسیر خود خارج شده و به فریب خوردگان بیگانه بدل شدند.

انبارلویی ادامه داد: نقد مشفقانه این گروهها با دخالت بیگانگان به اعتراض و براندازی نزدیک شد و جهل و غفلت موجب شد تا این نقدها از چارچوب قانون خارج شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم مرز بین انتقاد و انتقام را می دانند، اظهارداشت: مردم آنچه را مربوط به منافع ملی و مطالبات خودشان است می دانند و این مرزها را رعایت می کنند، و آنانی را که در این مسیر حرکت نمی کنند،نمی پذیرند.

انبارلویی با اشاره به اینکه مولفه های مربوط به نقد بسیار جدی است ، افزود: انتقاد باید معطوف به خدمت، گسترش عدالت و پیشرفت کشور باشد.

معاون مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه نقد آداب خاص خود را دارد، ادامه داد: رعایت انصاف در نقد و دیدن کاستی ها به همراه موارد مثبت از جمله این موارد است و آنانی که قدم در وادی نقد می گذارند، از لحن قلم شان معلوم است که قصد تخریب دارند و یا خدمت.

وی در بیان انتقاد پذیری مسئولان نیز گفت: دولت کنونی به نقدها با نگاه خریدارانه می‌نگرد و آستانه تحملش نسبت به دیگر دولت ها بسیار بیشتر است و این نشان از روحیه نقدپذیری دولت دارد.