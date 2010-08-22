به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سجادیان با اعلام این خبر افزود: این عملیات که در نقطه صفر مرزی انجام شد اشرار و قاچاقچیان با بجا گذاشتن مواد مخدر و خودروهای حامل مواد به طرف مرز پاکستان متواری شدند.

وی در ادامه گفت: طی چهار روز گذشته کارکنان معاونت اطلاعات مرزبانی در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، ایلام، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی موفق شدند با پشتیبانی نیروهای عملیاتی در چند عملیات جداگانه،11 قبضه سلاح سبک،2 قبضه آرپی جی،63 هزار و 733 لیترسوخت قاچاق، 12 هزار و 43 قوطی مشروبات الکلی، یک میلیون و 134 هزار و 600 نخ سیگار قاچاق را کشف و تعداد 818 نفر متجاوز مرزی را دستگیر و تحویل مراجع ذی صلاح کنند.

سردار سجادیان تصریح کرد: در یک عملیات جداگانه مرزبانان یکی از استانهای شمال غربی با انجام یک عملیات اطلاعاتی یک نفر از عوامل پ.ک.ک را همراه با یک قبضه اسلحه کلاش و تجهیزات انفرادی در ارتفاعات شمال غرب کشور دستگیر کردند.

معاون اطلاعات مرزبانی ناجا گفت: گروهک تروریستی پ.ک.ک با حمایتهای استکبار جهانی به ویژه آمریکا، مأموریت ایجاد ناامنی در مرزهای شمال غرب کشورمان را به عهده دارد.

وی افزود:این گروهک تروریستی، با راه اندازی شاخه نظامی خود در کشورمان با عنوان "پژاک" فعالیت می کنند که رزمندگان سپاه اسلام و مرزبانان کشور تا کنون ضربات مهمی را به این گروهک وارد کرده وعناصر خود فروخته پژاک و پ.ک.ک را در ارتفاعات شمال غرب در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته اند.