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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

آبانماه امسال/

نمایشگاه بزرگ ترافیک در تهران برگزار می­شود

نمایشگاه بزرگ ترافیک در تهران برگزار می­شود

تهران دو ماه دیگر میزبان بزرگترین نمایشگاه تخصصی ترافیک موسوم به (Tehran Trafex 2010) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به منظور نمایش توانمندیها و دستآوردهای پنج ساله مدیریت شهری تهران و سایر کلانشهرهای کشور و نیز آخرین پیشرفتهای ملی و بین المللی در حوزه حمل و نقل شهری آبان ماه امسال در تهران برگزار می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، نمایشگاه بزرگ ترافیک تهران را محلی به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات مدیران حمل و نقلی و زمینه ساز ارتباط نزدیک کلانشهرها و آگاهی از ظرفیتهای سایر شهرها دانست و گفت: مهمترین هدف این نمایشگاه ارائه اطلاعات و تجهیزات موجود در بخش حمل و نقل شهری و معرفی قابلیتهای این بخش است.

سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به این که این نمایشگاه میتواند محلی برای برقراری ارتباط بین کلانشهرها و سایر شهرهای کشور از یک سو و مراکز تحقیقاتی و شرکتهای تخصصی از سوی دیگر باشد، اظهار کرد: تجربه نشان داده چنین فرصتهایی میتواند برای تبادل اندیشه ها خروجی مناسبی داشته باشد.

وی احاطه بر سیستمهای حمل و نقلی روز دنیا و استفاده از این سیستم ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: مدیریت شهری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک در چند سال اخیر چنین رویه ای داشته و همین رویکرد باعث ورود سیستمهای پیشرفته به چرخه ناوگان حمل و نقل شهری تهران شده است.

معاون شهردار تهران با بیان این که ما نمیخواهیم نمایشگاه ترافیک تهران جنبه تزیینی داشته باشد و در آن تنها به عرضه دستآوردهای مدیریت شهری تهران بپردازیم، تصریح کرد: ما میخواهیم از این نمایشگاه به عنوان یک فرصت به منظور ارتباط نزدیکتر مابین دستاندرکاران حمل و نقل شهری در بخشهای سخت افزاری و نرم افزاری استفاده کنیم.

وی این نمایشگاه را محلی برای تبادل نظر بخش دولتی، بخش خصوصی، شهرداریها و شهروندان دانست و اضافه کرد: با توجه به اهدافی که برای این نمایشگاه تعریف کرده ایم، هیچگاه موافق نیستیم این نمایشگاه جنبه تزیینی پیدا کند.

تشکری هاشمی ورود حمل و نقل شهری به حوزه آی تی و به کارگیری سیستمهای هوشمند (ITS) و هوشمندسازی مدیریت و کنترل ترافیک شهری، گسترش شبکه مترو از طریق بهره برداری از ایستگاهها و خطوط جدید و ایجاد و توسعه مسیرهای جدید اتوبوسهای تندرو(BRT) به عنوان یک امکان جدید حمل و نقلی را از فعالیتهای محوری این نمایشگاه برشمرد و اظهار کرد: امروزه مدیریت مدرن شهری در دنبا بر پایه IT انجام میشود.

نمایشگاه بزرگ ترافیک (Tehran Trafex 2010) از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بین روزهای دوازدهم تا پانزدهم آبان ماه امسال در محل دائمی نمایشگاههای تخصصی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1141159

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