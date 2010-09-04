اولین همایش "کودک الکترونیک" در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید غلامرضا حسینی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در مورد این همایش گفت: با توجه به اهمیت روزافزون و قابل توجه وسعت بازی های رایانه ای و نقش فضای مجازی و به تعبیری سایبر در سنین پائین و نوع برخورد این طبقه از جامعه با تکنولوژی دنیای مجازی این همایش با رویکرد شفاف سازی ارزش آموزش مستمر و بهینه فرزندان در جهاد دانشگاهی کرمانشاه برگزار شد.

وی توسعه و بهینه سازی فناوری اطلاعات در دنیای کودکان را از اهداف برگزاری این همایش عنوان و تصریح کرد: فضاسازی مناسب جهت آشنایی خانواده ها و والدین با جدیدترین ابزار و شیوه های کودک الکترونیک از دیگر اهداف این همایش بود.

حسینی با اشاره به حضور اساتید و صاحب نظران فناوری اطلاعات، روانشناسی و مدیریت و تربیت کودکان در این همایش گفت: برگزاری دو کارگاه آموزشی روانشناسی کودک و کارگاه آموزشی کامپیوتر ویژه کودکان از برنامه های درخور توجه این همایش بود که مورد استقبال والدین و فرزندان آنها قرار گرفت.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه ایجاد انگیزه در کودکان برای فراگیری فناوری اطلاعات را از مهمترین اهداف این معاونت در این برنامه دانست و محتوا سازی الکترونیکی برای کودکان، آشنایی با شیوه های نوین فناوری اطلاعات به کودکان و بهینه سازی استفاده از کامپیوتر در زندگی کودکان را در این راستا مورد ارزیابی قرار داد.