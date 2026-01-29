اطلاعیه باشگاه شمس آذر قزوین درباره دیدار مقابل تراکتور

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تأخیر در اعلام رأی دیدار مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی میان تیمهای شمس آذر قزوین و تراکتور و شکلگیری گمانهزنیهای مختلف در فضای رسانهای، باشگاه شمس آذر قزوین لازم میداند جهت تنویر افکار عمومی، موضع رسمی و قانونی خود را به صورت شفاف اعلام کند.
دیدار مذکور طبق برنامه رسمی سازمان لیگ و با میزبانی باشگاه شمس آذر قزوین مقرر بود در تاریخ اعلامشده برگزار شود. با این حال، تیم تراکتور در موعد مقرر در محل برگزاری مسابقه حاضر نشد. علیرغم این موضوع، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری و مساعدت، با تعویق ۲۴ ساعته این مسابقه موافقت کرد؛ تعویقی که با رضایت رسمی باشگاه شمس آذر نیز همراه بود.
پس از پایان این مهلت ۲۴ ساعته، تمامی پروتکلهای برگزاری مسابقه در روز جدید اجرا شد، اما بار دیگر تیم تراکتور بدون دریافت هرگونه مجوز رسمی جدید از سوی فدراسیون فوتبال و به صورت "اختیاری"، از حضور در مسابقه "امتناع" کرد. تأکید میشود که پس از تعویق اولیه، هیچگونه ابلاغ، دستورالعمل یا مصوبهای مبنی بر تعویق مجدد مسابقه به باشگاه شمس آذر یا ارکان اجرایی بازی اعلام نشده است.
بر اساس آییننامههای صریح و لازمالاجرای مسابقات، عدم حضور تیم در زمان و مکان تعیینشده پس از اعمال مهلت قانونی، مشمول شکست فنی و اعلام نتیجه سه بر صفر به سود تیم حاضر در میدان خواهد بود. این قانون شفاف، بدون ابهام و فارغ از نام، جایگاه یا شرایط تیمها تدوین شده و اجرای آن، آزمونی برای حاکمیت قانون در فوتبال ایران است.
بدیهی است هرگونه مسائل خارج از زمین مسابقه، میبایست صرفاً از مسیر رسمی و با اعلام صریح و مکتوب فدراسیون فوتبال به باشگاهها ابلاغ شود. در این پرونده، هیچگونه مستند رسمی در خصوص تعویق مجدد به باشگاه شمس آذر قزوین اعلام نشده و بنابراین، استناد به این موارد نمیتواند مبنای تغییر نتیجه قانونی مسابقه باشد.
باشگاه شمس آذر قزوین با احترام کامل به جایگاه فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، انتظار دارد رأی نهایی این دیدار صرفاً بر اساس قوانین مدون، مستندات موجود و واقعیتهای اجرایی مسابقه صادر شود. بدیهی است هر تصمیمی مغایر با مقررات صریح مسابقات، ضمن ایجاد سابقهای خطرناک، اصل عدالت و اعتماد عمومی به ساختار تصمیمگیری فوتبال کشور را با خدشه جدی مواجه خواهد کرد.
این باشگاه ضمن تأکید بر پیگیری قانونی حقوق خود، اعلام میدارد تنها خواستهاش اجرای دقیق قانون و صیانت از حقوق مشروع باشگاه، بازیکنان و هوادارانش است و در این مسیر از تمام ظرفیتهای قانونی خود استفاده خواهد کرد.
