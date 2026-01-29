تأکید بر ساماندهی بازار اقلام اساسی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمدی در جلسه بررسی و تنظیم بازار که شامگاه پنجشنبه با تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی برگزار شد، اظهار کرد: تأمین پایدار و توزیع عادلانه مایحتاج روزمره مردم بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اقلام استراتژیک، گفت: نباید اجازه دهیم مردم در تهیه اقلام اساسی از جمله مرغ، گوشت، برنج و روغن با مشکل یا نگرانی مواجه شوند. تأمین و توزیع این اقلام باید با رویکردی مردمی و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی انجام پذیرد.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری کرج نقش اصناف را در مدیریت و آرامش بازار بسیار محوری دانست و افزود: اصناف بازوی اجرایی و مردمی مدیریت بازار هستند و تعامل مستمر و سازنده با این قشر زحمتکش، به بهبود فرآیند تنظیم بازار و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی منجر خواهد شد.

در پایان این جلسه، تصمیمات مهمی در خصوص تداوم پایش بازار اتخاذ شد. مقرر گردید کارگروه‌های تخصصی با وظیفه رصد دقیق وضعیت ذخایر و تنظیم شبکه توزیع کالاهای اساسی در سطح شهرستان، به‌صورت هفتگی تشکیل شده و گزارش عملکرد خود را مستقیماً به فرمانداری ویژه کرج ارائه دهند تا اقدامات لازم در صورت بروز هرگونه نوسان، به سرعت انجام شود.