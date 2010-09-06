تکذیب خبر بستری شدن آیت الله جنتی

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: بنده چند لحظه قبل با حضرت آیت الله جنتی گفتگو داشتم ایشان در سلامت کامل به سر می برند.

وی افزود: شورای نگهبان ساعت 10 صبح امروز دوشنبه جلسه کاری با حضور آیت الله جنتی برگزار خواهد کرد.

کدخدایی گفت: دشمنان در صدد ضربه زدن به نظام هستند و از طریق شایعه سازی سعی می کنند اذهان را از مسائل مهم منحرف کنند.

وی یادآور شد: دشمن از هر طریق بتواند وارد مباحث جمهوری اسلامی ایران می شود و قصد ضربه زدن به ارکان مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد، معتقدم با این اخباری که منتشر شد میزان اعتبار این رسانه ها برای مردم به خوبی مشخص شد .



به گزارش مهر ، سایت های خبری ضد انقلاب از شب گذشته تا کنون شایعه بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان بقیه الله تهران را به دلیل سکته و مرگ مغزی در ابعاد وسیع در اینترنت منتشر کرده اند .