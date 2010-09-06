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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۰

کدخدایی با مهر مطرح کرد:

تکذیب خبر بستری شدن آیت الله جنتی

تکذیب خبر بستری شدن آیت الله جنتی

سخنگوی شورای نگهبان با تکذیب خبر بستری شدن آیت الله جنتی به علت کمای مغزی در بیمارستان، از برگزاری جلسه کاری امروز شورای نگهبان راس ساعت 10 و با حضور دبیر این شورا خبر داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: بنده چند لحظه قبل با حضرت آیت الله جنتی گفتگو داشتم ایشان در سلامت کامل به سر می برند.

وی افزود: شورای نگهبان ساعت 10 صبح امروز دوشنبه جلسه کاری با حضور آیت الله جنتی برگزار خواهد کرد.

کدخدایی گفت: دشمنان در صدد ضربه زدن به نظام هستند و از طریق شایعه سازی سعی می کنند اذهان را از مسائل مهم منحرف کنند.

وی یادآور شد: دشمن از هر طریق بتواند وارد مباحث جمهوری اسلامی ایران می شود و قصد ضربه زدن به ارکان مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارد، معتقدم با این اخباری که منتشر شد میزان اعتبار این رسانه ها برای مردم به خوبی مشخص شد  . 

به گزارش مهر ، سایت های خبری ضد انقلاب از شب گذشته تا کنون شایعه بستری شدن آیت الله جنتی در بیمارستان بقیه الله تهران را به دلیل سکته و مرگ مغزی در ابعاد وسیع در اینترنت منتشر کرده اند .

کد مطلب 1146459

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