  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

رضایی:طرح محراب در ۲۸۷ مسجد آذربایجان غربی اجرا می شود

رضایی:طرح محراب در ۲۸۷ مسجد آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه- مدیرستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد آذربایجان‌غربی با تأکید بر نقش مسجد به‌عنوان پیشران برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، از انتخاب ۲۸۷ مسجد برای اجرای طرح «محراب» خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی، بعد از ظهر شنبه در نشست کمیته رسانه با حضور نمایندگان عضو شورای راهبردی مساجد استان که در اداره کل ارشاد استان برگزار شد با اشاره به رویکرد محله‌محور این طرح افزود: سه اولویت اصلی طرح محراب شامل محله‌محوری در حوزه‌های معیشت، مسکن و بهداشت است و در کنار این محورها، فعال‌سازی کمیته رسانه نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم طرح در دستور کار قرار دارد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد استان در ادامه با اشاره به رشد قابل توجه کمی و کیفی مراسم اعتکاف امسال در استان گفت: رسانه‌ها در ستاد اعتکاف نقش مؤثری در انعکاس برنامه‌ها ایفا کردند که این ظرفیت می‌تواند در سایر برنامه‌های مسجدمحور نیز تداوم یابد.

رضایی تأکید کرد: اقدامات انجام‌شده و مطالبات مردم در محلات باید به‌صورت دقیق اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای شود.

وی، تبیین دستاوردهای نظام برای نسل جوان و کودکان با زبان هنر را از دیگر رویکردهای این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: برگزاری مسابقات محله‌محور در ماه مبارک رمضان پیش‌بینی شده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها،پیش بینی می‌شود بیش از ۳۰۰ مسجد در جشن‌های دهه فجر، اعیاد شعبانیه و ماه رمضان فعال باشند.

کد مطلب 6736283

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها