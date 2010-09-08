سیل زدگان پاکستان با مرگ دست و پنجه نرم می کنند

بیش از یک ماه از وقوع سیل ویرانگر در شرق پاکستان که در منطقه ای به وسعت 700 هزار هکتار جاری شده و طی آن تاکنون حدود هزار و 700 نفر کشته و نزدیک به 800 هزار خانه ویران شده، می گذرد.



این سیل به طور مستقیم 14 میلیون ساکن این نواحی را متاثر کرده و در حالی که آمارهای غیررسمی از متضرر شدن دستکم 20 میلیون نفر در اثر سیل شدید در این مناطق حکایت دارد، مقامهای پاکستان در مورد موج جدیدی از سیل در مناطق جنوبی این کشور هشدار می دهند.



این در حالی است که با ادامه اوضاع وخیم سیل زدگان در مناطق شمال و شرق و ناتوانی نهادهای امدادی در کمک رسانی به شمار بسیار زیاد قربانیان، خطرات شیوع بیماری های واگیردار و نیز گرسنگی را در بین آنان افزایش داده است.



از سوی دیگر پزشکان و نیروهای امدادگر سازمان ملل در منطقه مینگورا واقع در شمال غرب دره سوات با تایید وجود نمونه هایی از ابتلا به بیماری وبا در این منطقه در مورد وجود شمار زیادی از مبتلایان به این بیماری هشدار داده اند. برآوردهای اولیه نشان می دهد که پاکستان متحمل خسارات سنگین اقتصادی ناشی از این سیل و نیز متوقف شدن برنامه های ثبات سیاسی شده است.



سازمان ملل در نخستین روزهای وقوع سیل خواستار اختصاص 460 میلیون دلار برای کمک به سیل زدگان شده و اعلام کرد که برای ساخت مناطق ویران شده پاکستان به میلیاردها دلار نیاز است. با این حال از زمان فراخوان این سازمان برای کمک فوری به سیل زدگان تا کنون که بیش از یک ماه از این رویداد اسفبار می گذرد، وضعیت سیل زدگان این کشور تغییر چندانی نکرده است.



در این زمان "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان که در غیاب "آصف علی زرداری" بدلیل سفر اروپایی اش، عهده دار کنترل بحران شده بود، با وخیم خواندن اوضاع قربانیان در مناطق سیل زده، شمار کسانی را که در این حادثه بی خانمان شده اند، 20 میلیون نفر اعلام کرد.



سازمان ملل متحد نیز با فاجعه بار خواندن این سیل، خسارت وارده به پاکستان را در نتیجه این حادثه بیشتر از وقوع سونامی سال 2004 در شبه قاره هند دانست.



این سازمان در بیانیه ای این رویداد را پس از حادثه سونامی که در آن بخشی از سواحل کشورهای حاشیه جنوبی اقیانوس آرام آماج حمله امواج بلند قرار گرفت، یکی از فجایع قرن حاضر دانست. یک مقام سازمان ملل متحد در این باره گفت: در حادثه سیل پاکستان 13.8 میلیون نفر آسیب دیده اند و این رقم نشان می دهد که عمق فاجعه از سونامی بدتر بوده است.



با این حال هشدارهای چندباره سازمان ملل و کمک خواهی مقامهای پاکستان نتوانسته تا کنون کمکی به سیل زدگان کند چرا که این حادثه مورد بی توجهی رسانه های غربی قرار گرفته است. این رسانه ها در شرایطی که جان میلیونها نفر در کشور سیل زده پاکستان در معرض خطر بوده و نیازمند کمکهای سریع بین المللی هستند، همچنان به خبرهای بی اهمیت و بیشتر با رنگ و بوی سیاسی پرداخته و از پوشش دادن شرایط وخیم قربانیان و درخواست های کمک برای آنان خودداری می کنند.



در کنار این مسئله "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان در اظهارات اخیر خود در مورد به طول انجامیدن بازسازی مناطق سیل زده این کشور هشدار داده و گفت که پروژه بازسازی این مناطق ممکن است سالها به طول انجامد.



وی تاکید کرد: فکر نمی کنم پاکستان هرگز بتواند این صدمات را جبران کند اما ما به حرکت خودمان ادامه می دهیم. به گفته زرداری دولت پاکستان تلاش می کند مردم را در مقابل وقایع مشابه در آینده حمایت کند. در عین حال گزارشها از تلاش دولت پاکستان برای دریافت وام 10 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول برای بازسازی کشور حکایت دارد.



به تازگی نیز در ادامه بی توجهی کشورها و سازمانهای بین المللی به وضعیت سیل زدگان پاکستان، سازمان ملل بار دیگر با انتشار بیانیه ای در مورد خطر گرسنگی و بیماری قربانیان این واقعه بویژه کودکان هشدار داده است. این سازمان همچنین هشدار داده که ادامه وضعیت موجود، ممکن است به افزایش تعداد قربانیان بیانجامد.



مقام‌های سازمان ملل با ابراز تاسف از عدم واکنش سریع جامعه جهانی برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان پاکستان، هشدار داده‌اند که با گذشت چند هفته از آغاز جاری شدن سیل در پاکستان، موج دوم مرگ‌ و میر ناشی از بیمار‌ی‌ها در راه است.



این در حالی است که خطر وقوع سیل همچنان بخشهایی از جنوب پاکستان از جمله شهرهایی در ایالت سند را تهدید می کند و این امر موجب افزایش نگرانیها در مورد احتمال وخامت بیشتر اوضاع شده است.



موضوع خسارتهای ناشی از این سیل ویرانگر نیز از جمله موارد به فراموشی سپرده شده در خبرهای رسانه هاست. به گفته"یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان سیل در این کشور 43 میلیارد دلار خسارت به پاکستان زده است که این مبلغ معادل هزینه های صرف شده در جنگ علیه تروریسم طی 9 سال گذشته بوده است.



وی با اشاره به کاهش ساخت و ساز در پی وقوع این فاجعه انسانی افزود: احتمال می رود که سیل سبب افزایش 15 الی 20 درصدی میزان تورم شود که این میزان بیش از 9.5 درصد مطلوب است.



بر اساس گزارش دفتر اطلاع رسانی کمیته بین المللی صلیب سرخ، سیلابها در کنار تمام صدماتی که به ‌وجود آورده‌اند، سبب تخریب بیشتر زیرساختهای درمانی در مناطق سیل ‌زده شده، و به‌ خصوص ساکنان را در معرض بیماریهایی واگیردار قرار داد‌ه‌اند.



سازمان ملل اعلام کرد که دو و نیم میلیون کودک قربانی بدترین سیل پاکستان شده اند و میلیون ها نفر بدون دریافت کمک در این کشور به سر می برند. این سازمان در مورد خطر گرسنگی و بیماری قربانیان این واقعه بویژه کودکان هشدار داد.



در حال حاضر نیز خطر سیل در پاکستان هنوز بطور کامل رفع نشده، اما موج اولیه آن باعث بروز یکی از بزرگترین خسارتها در تاریخ این کشور شده و در واقع می توان آن را از حیث خسارت برای این کشور به مثابه ویرانه های ناشی از یک جنگ تلقی کرد.



کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و نظافت و مسایل بهداشتی نیز مردم سیل زده را رنج می دهند. از سوی دیگر نارسایی ها در عملیات امدادرسانی، تامین غذا و رسیدگی به امور سیل زدگان موجب ایجاد موجی از نگرانی و خشم درمیان سیل زدگان شده و در مواردی منجر به زد وبند و درگیری با پلیس شده است.