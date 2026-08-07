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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

نتیجه آزمون ورودی سمپاد سال ۱۴۰۵ اعلام شد

نتیجه آزمون ورودی سمپاد سال ۱۴۰۵ اعلام شد

نتیجۀ آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان(سمپاد) دوره اول متوسطه سال ۱۴۰۵ توسط سازمان سنجش اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان(سمپاد) دوره اول متوسطه سال ۱۴۰۵ در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان در قالب کارنامه از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

دانش‌آموزانی که در این آزمون قبول شده‌اند لازم است برای ثبت‌نام از روز دوشنبه ۱۹ مرداد تا روز یکشنبه ۱۵ شهریور با در دست داشتن مدارک لازم (اصل شناسنامه، کارنامه قبولی پایه‌های پنجم و ششم، 6 قطعه عکس 4×3 و ...) به مدرسه محل قبولی خود مراجعه کنند. عدم مراجعه در تاریخ تعیین شده به منزلۀ انصراف قطعی از ثبت‌نام تلقی خواهد شد.

توضیحات و اطلاعات علمی لازم برای شرکت کنندگان در آزمون در کارنامه درج شده و وضعیت علمی پذیرفته شدگان تا اولویت قبولی مشخص شده است.

لازم به ذکر است تسهیلات همزادی برای همه دانش‌آموزانی که شرایط مندرج در بند 4 صفحه 7 دفترچه راهنمای ثبت‌نام را داشته‌اند، اعمال شده است.

دانش‌آموزان می‌توانند پس از مشاهده کارنامه خود در صورت داشتن سؤال صرفاً با توجه به موضوع، به روش‌های ذیل اقدام کنند:

۱- سؤالات درخصوص نمرات خام و نمره کل در سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org (که لینک آن در ذیل کارنامه درج شده) قابل ثبت و پیگیری است.

۲- سؤالات و یا درخواست‌های مربوط به تسهیلات همزادان، ظرفیت مدارس و محدوده پذیرش، نقل ‌و انتقال و تغییر محل قبولی (طبق ضوابط مندرج در بند 5 صفحه 7 دفترچه راهنمای ثبت‌نام) از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس ir.medu.my قابل ثبت و پیگیری است.

مهلت ثبت‌ درخواست در سامانه‌های مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.

لازم به توضیح است نتایج آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6910507
زهره بال

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    نظرات

    • علی خادم وطن IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      42 10
      پاسخ
      یکم سخت بود
    • حسین عفری IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      47 6
      پاسخ
      نتایج آزمون رو میخوام
    • امیرمهدی IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      16 6
      پاسخ
      موفق باشید
    • امیر عباس ترکاشوند IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 3
      پاسخ
      عالیه
    • هانیه IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      24 19
      پاسخ
      میخوام ببینم فامیل هام قبول شدن یا نه
      • علی IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
        1 1
        بهشون زنگ بزن
    • رایان IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      7 5
      پاسخ
      خوب بود
    • باران سالاری IR ۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      9 5
      پاسخ
      خیلی خوبه امتحانش
    • محمد صالح IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      11 2
      پاسخ
      الهی قبول بشم خوب بود
    • محمدصدرا صادقی IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      8 6
      پاسخ
      آزمون نسبتن خوبی بود
    • امیر عباس IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      10 3
      پاسخ
      عالی بود
    • محمدصدرا صادقی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      4 7
      پاسخ
      به نظر آزمون نسبتن خوبی بود
    • آرین جهانبانی IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 6
      پاسخ
      واقعا عالی بود نتایج زودتر از موعد اعلام
    • سبحان IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      8 2
      پاسخ
      تیزهوشان عالی است
    • ستایش IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      10 2
      پاسخ
      خوب
    • فاطمه چگینی IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      15 4
      پاسخ
      نتایج قبولی سمپاد رو میخوام ببینم
    • 4062928868 IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      4 1
      پاسخ
      اعلام نتایج سمپاد
    • آوا داودی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      6 2
      پاسخ
      من واقعا دوست دارم قبول بشم
    • علی علیزاده IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      4 3
      پاسخ
      امتحان عالی
    • اسرا IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      12 7
      پاسخ
      میخوام اسامی قبول شدگان تیزهوشان۱۴۰۵ به ۱۴۰۶ رو ببینم
    • رادین موسی نژاد IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      6 2
      پاسخ
      خوب بود
    • ..... IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چرا جواب هارو نمیاره؟؟
    • علی مصطفوی IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      من هنوز نتایجم نیومده
    • قبول بشی چه امتیازی داره IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      قبول بشی چه امتیازی داره
    • امیرعباس IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 1
      پاسخ
      نمرات رانشان نمی دهد
    • نفس IR ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      3 0
      پاسخ
      از کجا بفهمم قبول شدم؟

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