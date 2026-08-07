نتیجه آزمون ورودی سمپاد سال ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان(سمپاد) دوره اول متوسطه سال ۱۴۰۵ در ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.
نتایج آزمون ورودی پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان در قالب کارنامه از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.
دانشآموزانی که در این آزمون قبول شدهاند لازم است برای ثبتنام از روز دوشنبه ۱۹ مرداد تا روز یکشنبه ۱۵ شهریور با در دست داشتن مدارک لازم (اصل شناسنامه، کارنامه قبولی پایههای پنجم و ششم، 6 قطعه عکس 4×3 و ...) به مدرسه محل قبولی خود مراجعه کنند. عدم مراجعه در تاریخ تعیین شده به منزلۀ انصراف قطعی از ثبتنام تلقی خواهد شد.
توضیحات و اطلاعات علمی لازم برای شرکت کنندگان در آزمون در کارنامه درج شده و وضعیت علمی پذیرفته شدگان تا اولویت قبولی مشخص شده است.
لازم به ذکر است تسهیلات همزادی برای همه دانشآموزانی که شرایط مندرج در بند 4 صفحه 7 دفترچه راهنمای ثبتنام را داشتهاند، اعمال شده است.
دانشآموزان میتوانند پس از مشاهده کارنامه خود در صورت داشتن سؤال صرفاً با توجه به موضوع، به روشهای ذیل اقدام کنند:
۱- سؤالات درخصوص نمرات خام و نمره کل در سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org (که لینک آن در ذیل کارنامه درج شده) قابل ثبت و پیگیری است.
۲- سؤالات و یا درخواستهای مربوط به تسهیلات همزادان، ظرفیت مدارس و محدوده پذیرش، نقل و انتقال و تغییر محل قبولی (طبق ضوابط مندرج در بند 5 صفحه 7 دفترچه راهنمای ثبتنام) از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به آدرس ir.medu.my قابل ثبت و پیگیری است.
مهلت ثبت درخواست در سامانههای مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.
لازم به توضیح است نتایج آزمون پایه دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) دوره دوم متوسطه سال ۱۴۰۵ اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد.
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