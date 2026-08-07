خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: در میان شهرهای جهان، گاه سرزمینی وجود دارد که هویت آن نه فقط با بناهای تاریخی و خیابان‌های قدیمی، بلکه با واژه‌ها، شعرها و خاطره‌هایی که در گذر قرن‌ها ساخته شده‌اند، شناخته می‌شود؛ شهری که هر کوچه و باغ آن روایتی از فرهنگ و اندیشه را در خود جای داده است. شیراز از همین جنس شهرهاست؛ شهری که نامش با غزل، شعر، عطر بهارنارنج و آوازه شاعران بزرگ فارسی‌زبان درآمیخته و قرن‌هاست به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های ادبی ایران و جهان شناخته می‌شود.

وقتی مسافری قدم به شیراز می‌گذارد، تنها به تماشای ارگ‌ها، باغ‌ها و بناهای تاریخی نمی‌رود؛ او وارد شهری می‌شود که در آن شعر بخشی از زندگی روزمره مردم است.

از آرامگاه حافظ و سعدی که هر سال میزبان عاشقان زبان و ادب فارسی از سراسر جهان هستند تا باغ‌هایی که الهام‌بخش شاعران و اندیشمندان بوده‌اند، شیراز روایت پیوند عمیق انسان با فرهنگ و ادبیات است.

امروز گردشگری دیگر تنها به دیدن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی محدود نمی‌شود و بسیاری از شهرهای جهان تلاش می‌کنند با تکیه بر میراث فرهنگی ناملموس خود، تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران خلق کنند.

در این میان، شیراز با پشتوانه‌ای هزار ساله در حوزه شعر و ادب فارسی، ظرفیت آن را دارد که به عنوان پایتخت گردشگری ادبی منطقه مطرح شود؛ شهری که می‌تواند مقصدی برای علاقه‌مندان ادبیات، پژوهشگران، دانشجویان و گردشگرانی باشد که به دنبال تجربه‌ای فراتر از یک سفر معمولی هستند.

نام حافظ و سعدی، دو ستون استوار ادبیات فارسی، تنها متعلق به گذشته نیست؛ بلکه سرمایه‌ای فرهنگی است که می‌تواند امروز نیز موتور محرک توسعه گردشگری، تعاملات فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران به جهان باشد.

شیراز اکنون در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند با برنامه‌ریزی هدفمند، روایت ادبی خود را به زبان گردشگری جهانی ترجمه کند و جایگاه شایسته خود را به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری ادبی منطقه تثبیت کند.

شیراز برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ادبی به «گفتمان» نیاز دارد

بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ادبی منطقه برخوردار است، گفت: شخصاً چندان موافق استفاده از عناوینی مانند «پایتخت» برای شهرها نیستم، چراکه هر فرد شیراز را با هویت و ویژگی خاصی می‌شناسد.

وی ادامه داد: عده‌ای شیراز را سومین حرم اهل بیت (ع) می‌دانند، برخی آن را شهر حافظ و سعدی، برخی پایتخت فرهنگی یا تمدنی و گروهی نیز شهر گل و بلبل می‌نامند. به اعتقاد من باید اجازه داد این تصویر ذهنی به‌صورت طبیعی در ذهن مردم شکل بگیرد و اصرار بر نام‌گذاری‌ها، به‌ویژه در حوزه فرهنگ، گاهی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس با تأکید بر اینکه فرهنگ با بخشنامه و شعار ساخته نمی‌شود، افزود: در این حوزه باید گفتمان تولید کرد و این گفتمان به مرور زمان و با مشارکت نخبگان، رسانه‌ها و مردم شکل می‌گیرد.

شیراز؛ شهری که همه گونه‌های گردشگری را در خود جای داده است

مریدی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری شیراز گفت: گردشگری تنها به بازدید از بناهای تاریخی محدود نمی‌شود. گردشگری تاریخی، فرهنگی، ادبی، هنری، رویداد، مذهبی، طبیعت‌گردی، بوم‌گردی، سلامت، خرید و حتی گردشگری ورزشی، هر یک شاخه‌ای مستقل از این صنعت هستند و شیراز تقریباً در تمامی این حوزه‌ها ظرفیت‌های ارزشمند و قابل اتکایی دارد.



وی تصریح کرد: با این حال، وجود دو قله بزرگ ادبیات فارسی یعنی حافظ و سعدی، کریدوری بی‌نظیر برای توسعه گردشگری ادبی ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که کمتر شهری در منطقه از آن برخوردار است و می‌تواند شیراز را به مقصدی شاخص برای علاقه‌مندان فرهنگ و ادب فارسی تبدیل کند.

از قونیه تا شیراز؛ شکل‌گیری یک مسیر بین‌المللی گردشگری ادبی



مدیرکل میراث‌ فرهنگی فارس با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ادبی اظهار کرد: با همکاری وزارت میراث‌فرهنگی، مراکز حافظ‌شناسی، سعدی‌شناسی و دیگر نهادهای فرهنگی، برنامه‌هایی در دست اجراست تا رویدادهای گردشگری ادبی با مشارکت مردم برگزار شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، برگزاری رویدادی از هشتم تا بیستم مهرماه است که از قونیه، زادگاه معنوی مولانا، آغاز شده و در شیراز، شهر حافظ، به پایان می‌رسد. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری ده‌ها برنامه فرهنگی، هنری و ادبی و نقطه آغاز شکل‌گیری یک جریان مؤثر در حوزه گردشگری ادبی باشد.

برنامه‌ریزی برای ۲۵ روز گردشگری ادبی از سعدی تا فردوسی

مریدی همچنین از تدوین برنامه‌های ویژه برای سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: در نظر داریم از نخستین روز اردیبهشت تا ۲۵ اردیبهشت، همزمان با روز بزرگداشت فردوسی و با قرار گرفتن روز شیراز در میانه این بازه، مجموعه‌ای از رویدادهای ادبی را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که این ۲۵ روز به یک فصل ویژه گردشگری ادبی تبدیل شود تا در کنار دیگر مناسبت‌های فرهنگی، اقتصاد گردشگری استان نیز از این ظرفیت بهره‌مند شود.

گردشگری ادبی باید به اقتصاد گردشگری منجر شود

مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس با تأکید بر اینکه برگزاری رویدادهای ادبی نباید صرفاً جنبه نمادین داشته باشد، گفت: گردشگری ادبی زمانی موفق خواهد بود که بتواند به رونق اقتصاد گردشگری منجر شود و زمینه حضور گردشگران از سراسر ایران و دیگر کشورهای جهان را در شیراز فراهم کند.



وی در پایان با قدردانی از نقش رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با روایت درست این ظرفیت‌ها، در شکل‌گیری گفتمان گردشگری ادبی و معرفی هرچه بیشتر جایگاه شیراز در عرصه ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند.

هویت ادبی، مزیت رقابتی شیراز در عرصه گردشگری است

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهر گفت: شیراز به پشتوانه میراث تمدنی و پیوند ناگسستنی با نام شاعران بزرگ سپهر ادبیات فارسی، ظرفیت بی‌بدیلی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ادبی منطقه دارد و مدیریت شهری این سرمایه ارزشمند را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار دنبال می‌کند.

اسدی ادامه داد: برگزاری «هفته‌های شیراز» در شهرهای مختلف جهان، تبادل نمادهای فرهنگی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف پیوند ظرفیت‌های بومی شیراز با استانداردهای جهانی گردشگری دنبال می‌شود.

اسدی اضافه کرد: در کنار معرفی حافظ و سعدی، تلاش می‌شود ظرفیت‌های دیگر ادبی منطقه نیز در فضاهای عمومی شهر روایت شود تا گردشگران با تصویری جامع‌تر از پیشینه ادبی فارس آشنا شوند.

اسدی در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت به سوی «حکمرانی معنا» اظهار کرد: شیراز در مسیر تحول باید شهری باشد که زیرساخت‌های آن در خدمت روایت‌های فرهنگی قرار گیرد؛ شهری که گردشگران تنها برای اقامت یا بازدید به آن سفر نکنند، بلکه آن را مقصدی برای تعالی روح، اندیشه و تجربه فرهنگ ایرانی بدانند.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم توسعه زیرساخت‌های شهری، تقویت برنامه‌های فرهنگی و گسترش دیپلماسی ادبی، تحقق جایگاه شیراز به‌عنوان قطب و پایتخت گردشگری ادبی منطقه، بیش از هر زمان دیگری دست‌یافتنی خواهد بود.