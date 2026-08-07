دروغ بستن به رهبری قطعاً جرم بسیار بزرگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: از دستگاه قضایی سوالی داریم شخصی خبر دروغ به رهبری بسته و دفتر رهبری با صراحت آن را انکار کرده است آیا این جرم است یا خیر؟ قطعاً جرم بسیار بزرگی است چون علاوه بر ضربه به جایگاه رهبری هزینه بسیار سنگین برای کشور درست کرد چون دشمن را شدیداً علیه کشور جری کرد و خبرگزاری‌های معاند در سراسر دنیا با آب و تاب کامل آن را منتشر کردند.

وی افزود: بعد از این سخنان سخیف و بعد از این افتضاح، ونس معاون رئیس جمهور آمریکا فوراً گفت نظام ایران دچار شکاف شده است وظیفه ما دستیابی به بهترین نتایج برای مردم آمریکاست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: صدام وقتی می‌خواست به ایران حمله کند اطرافیان به او گفتند ایرانی‌ها نسبت به کشور خود غیرت دارند و عرق ملی در آنها بسیار شدید است با این حمله قطعاً ما گرفتار می‌شویم، صدام گفت در داخل ایران اختلاف وجود دارد. اختلاف در داخل کشور همیشه دشمن را برای حمله جری می‌کند.

آیت الله عاملی ادامه داد: گاهی فردی مبلغی از بیت المال می‌دزدد و به خارج از کشور فرار می‌کند و می‌گوییم برای کشور هزینه درست شد، هزینه اصلی ریختن آبرو و عزت کشور است که این فرد مرتکب آن شده است. سوال را تکرار می‌کنیم آیا این کار او جرم است یا نه؟ اگر جرم است چرا دستگاه قضایی اقدام نمی‌کند؟ قطعاً اگر در آینده خرابی دیگری توسط این شخص درست شود مسئول اول دستگاه قضایی خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل وامام جمعه اردبیل گفت: مقام معظم رهبری در جنگ ۱۲ روزه فرمودند ترساندن، ناامید کردن و ایجاد اختلاف هدف دشمن در فضای مجازی و در جنگ روانی این سه محور است.

وی افزود: گاهی نه دشمن بلکه افرادی در داخل هم می‌ترسانند هم دعوت به ناامیدی می‌کنند و هم ایجاد اختلاف می‌کنند، یعنی کاملاً نقش دشمن را ایفا می‌کنند. آقای جوادی آملی فرمودند: اگر کسی خدای نکرده عالماً عامدا وحدت اسلامی را به هم می‌زند با او مبارزه کنید ولو عمامه من بر سر او باشد!

وی در بخش دیگری از خطبه ها اظهار داشت: علت عقب نشینی ترامپ لطف به ایران و اجتناب از آدم کشی نیست، معیار برای او اقتصاد است، وقتی اقتصاد آمریکا به نقطه بحرانی می‌رسد یا می‌بیند اگر حمله کند به نقطه بحرانی می‌رسد فوراً می‌گوید من بنای جنگ ندارم. یک موسسه آمریکایی می‌گوید من فرمول ترامپ را در عقب نشینی کشف کردم، هرگاه فشار همزمان چهار متغیر شامل قیمت نفت، بازدهی اوراق خزانه، عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و شاخص بورس آمریکا از حد مشخصی بگذرد، کاخ سفید فوراً مواضع تند خود را تغییر می‌دهد. طبق این فرمول اگر آمریکا مشکل اقتصادی از جانب جنگ نداشته باشد یک روز بلکه حتی یک ساعت در ویران کردن ایران و تبدیل ایران به غزه کوتاهی نمی‌کند، پس ماهیت درنده و مکار دشمن را خوب بشناسیم و هیچ وقت به نرمش‌های او اعتماد نکنیم.