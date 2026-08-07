  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

اجرای آزمون‌های غربالگری دانش آموزان شرط ثبت نام نهایی در مدارس است

اجرای آزمون‌های غربالگری دانش آموزان شرط ثبت نام نهایی در مدارس است

رودان - معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش رودان گفت: بر اساس بند ۲۲ دستورالعمل اجرایی ثبت نام سال تحصیلی، اجرای آزمونهای غربالگری و استعدادیابی دانش آموزان، شرط ثبت نام نهایی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام دانش آموزان در مدارس شهرستان رودان، اظهار کرد: بر اساس بند ۲۲ دستورالعمل اجرایی ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، اجرای آزمونهای غربالگری برای ثبت نام نهایی دانش آموزان در مدارس الزامی است.

اجرای آزمون‌های غربالگری دانش آموزان شرط ثبت نام نهایی در مدارس است

وی با بیان اینکه ثبت نام نهایی دانش آموزان منوط به انجام آزمون غربالگری و استعدادیابی است، افزود: این آزمون در مقطع ابتدایی توسط اولیای دانش آموزان و در مقطع متوسطه توسط خود دانش آموزان انجام میشود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش رودان هدف از اجرای این طرح را شناسایی استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان و همچنین ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان عنوان کرد و گفت: انجام به موقع این آزمونها ضمن تسهیل فرآیند ثبت نام، زمینه را برای هدایت تحصیلی و پرورش استعدادهای دانش آموزان در مسیر صحیح فراهم میکند.

سالاری از اولیا و دانش آموزان خواست تا در فرصت باقیمانده نسبت به انجام آزمونهای غربالگری و استعدادیابی اقدام کرده و از تأخیر در این زمینه خودداری کنند تا روند ثبتنام آنان با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان تأکید کرد: اولیا می‌توانند برای دریافت راهنمایی های لازم در خصوص نحوه انجام آزمونها به مدرسه محل تحصیل دانش آموز مراجعه کنند.

کد مطلب 6910445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر حافظ پورحسن IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      3 1
      پاسخ
      هر دو گزینه کاملا صحیح است
    • مهرنوش شهیدی پوراکبری IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام میخوام ثبت نام کنم ممنون میشم رسیدگی کنید
    • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      8 3
      پاسخ
      هر دو آزمون خیلی مسخره بود
    • مریم IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      مسخره اش رو درآوردن دیگه
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • زینب IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      3 2
      پاسخ
      خوبه که آزمون استعداد یابی رو درست کردن
    • فائزآرمنده IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • میثاق غلامشاهی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوب بود
    • میثاق غلامشاهی IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوب بود
    • مریم‌بهرام IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عالی
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      برای سلامتی بچه هامونه
    • لیانا IR ۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بدنیست
    • هانیه IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      امتحان میخام بدم
    • IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      عجب
    • زینب رنجبری IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      عالی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها