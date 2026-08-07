به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام دانش آموزان در مدارس شهرستان رودان، اظهار کرد: بر اساس بند ۲۲ دستورالعمل اجرایی ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، اجرای آزمونهای غربالگری برای ثبت نام نهایی دانش آموزان در مدارس الزامی است.

وی با بیان اینکه ثبت نام نهایی دانش آموزان منوط به انجام آزمون غربالگری و استعدادیابی است، افزود: این آزمون در مقطع ابتدایی توسط اولیای دانش آموزان و در مقطع متوسطه توسط خود دانش آموزان انجام میشود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش رودان هدف از اجرای این طرح را شناسایی استعدادها و توانمندیهای دانش آموزان و همچنین ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان عنوان کرد و گفت: انجام به موقع این آزمونها ضمن تسهیل فرآیند ثبت نام، زمینه را برای هدایت تحصیلی و پرورش استعدادهای دانش آموزان در مسیر صحیح فراهم میکند.

سالاری از اولیا و دانش آموزان خواست تا در فرصت باقیمانده نسبت به انجام آزمونهای غربالگری و استعدادیابی اقدام کرده و از تأخیر در این زمینه خودداری کنند تا روند ثبتنام آنان با مشکل مواجه نشود.

وی در پایان تأکید کرد: اولیا می‌توانند برای دریافت راهنمایی های لازم در خصوص نحوه انجام آزمونها به مدرسه محل تحصیل دانش آموز مراجعه کنند.