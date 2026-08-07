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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

موافقت مشروط آمریکا برای برداشتن محاصره دریایی ایران

موافقت مشروط آمریکا برای برداشتن محاصره دریایی ایران

یک مقام آمریکایی به یک خبرگزاری غربی گفت: ایالات متحده در صورت اعلام توافق برای ازسرگیری بدون مانع کشتیرانی تجاری، محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده در گفت وگو با خبرگزاری رویترز مدعی شد که کشورش به محض اعلام توافق برای ازسرگیری کشتیرانی تجاری بدون مانع [از تنگه هرمز] محاصره بنادر ایران را بر می دارد.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به بدعهدی واشنگتن در توافقات گذشته مدعی شد که اقدامات واشنگتن بر اساس تحولات میدانی و میزان پایبندی ایران به تعهداتش تنظیم خواهد شد.

وی همچنین از پیشرفت مذاکرات میان عمان و ایران درباره تنگه هرمز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دو طرف به‌زودی به توافق دست یابند.

کد مطلب 6910617

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
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      هرچه به صلاح و مصلحت هست بشود به امید خدا
    • کرامت سلیمی CA ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      تکرار مداوم این ادعای ترامپ نشان می دهد که ریگی به کفش ترامپ است و از لو رفتن یک موضوع می ترسد. ترامپ برای لو نرفتن این دروغ مدام به ایران پیشنهاد معامله می دهد و به غلط ان را مذاکره می خوانند. تمام کارشناسان و تحلیلگران سیاسی دچار ابهام و سردرگمی در رفتار ترامپ شده اند و به دنبال جواب این سوال هستند که ترامپ به دنبال چیست و چرا برای مقابله با ایران مدام به دنبال دستی برای فشردن می گردد.؟؟؟؟
    • مجید IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 1
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      ترامپ ایران را با جزیره اپستین اشتباه گرفته فتح اپستین از هر شخص فاسدی ومرتد بر می آید ولی فتح ایران با سلحشوارنی که برای نظام و مملکتشان جان میدهند محال است
    • م.ج IT ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      آمریکا غلط کرده! باید محکم جلوی این قداره کش که ملتهای جهان را به خاک ذلت نشانده، ایستاد والا چیزی نصیب محرومین جهان نخواهد شد. فقط مقاومت میتواند مشکل جهان مستضعف را حل کند! سازش با این جهانخوار خونخوار و بی‌رحم فقط موجب جری-تر شدن و طمع مضاعف او می‌شود.

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