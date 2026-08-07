موافقت مشروط آمریکا برای برداشتن محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی که به نامش اشاره نشده در گفت وگو با خبرگزاری رویترز مدعی شد که کشورش به محض اعلام توافق برای ازسرگیری کشتیرانی تجاری بدون مانع [از تنگه هرمز] محاصره بنادر ایران را بر می دارد.

این مقام آمریکایی بدون اشاره به بدعهدی واشنگتن در توافقات گذشته مدعی شد که اقدامات واشنگتن بر اساس تحولات میدانی و میزان پایبندی ایران به تعهداتش تنظیم خواهد شد.

وی همچنین از پیشرفت مذاکرات میان عمان و ایران درباره تنگه هرمز خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دو طرف به‌زودی به توافق دست یابند.