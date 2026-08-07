جزئیاتی جدید از توافق مکه؛ مقام ترکیه ای چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عربستان و ترکیه و پاکستان در خصوص امضای «توافقنامه مکه» بیانیه مشترکی را صادر کردند.
در این بیانیه ضمن اشاره به امضای توافقنامه دفاعی مشترک، تاکید شد که امضای توافقنامه مکه برای دفاع مشترک نشاندهنده پایبندی به تداوم تقویت امنیت جمعی است.
طبق این بیانیه، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی جمعی در مقابله با هرگونه اقدام خصمانه است.
در این بیانیه آمده است که این توافقنامه بر توسعه تمامی جنبههای همکاری دفاعی متمرکز است.
بر اساس این بیانیه، توافقنامه دفاعی مشترک توسط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شده است.
در خصوص این توافقنامه یک مقام مسئول ترکیهای به رویترز گفت که این توافقنامه صرفا جنبه دفاعی دارد و بر پایبندی متقابل طرفها به حمایت از یکدیگر تنها در حوزه دفاعی تاکید دارد.
این مقام ترکیهای افزود که این توافقنامه علیه هیچ طرف خاصی نیست و امکان پیوستن دیگر کشورهای منطقه به آن وجود دارد.
وی افزود که این توافقنامه هیچ توافقنامه دوجانبه یا چندجانبه را لغو نمیکند و یا جایگزین آن نمیشود.
از سوی دیگر معاون وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که این توافق هیچ قصدی برای ایجاد یک محور نظامی یا یک بلوک فرقهای ندارد.
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