به گزارش خبرگزاری مهر، قطری ها امیدوارند نخستین کشور عربی باشند که میزبانی جام جهانی را بر عهده می گیرند. قطر برای میزبانی رقابت های جام جهانی 2022 با کشورهای ژاپن، کره جنوبی و استرالیا رقابت می کند. این در حالی است که بلژیک و هلند (مشترک)، انگلستان، روسیه، پرتغال و اسپانیا (مشترک) و آمریکا برای میزبانی هر دو جام جهانی 2018 و 2022 نامزد هستند.

بر پایه گزارش برکینگ تراول نیوز، قطری ها می خواهند ظرف چهار سال آینده 100 میلیون دلار برای توسعه زیرساخت های خود از جمله نصب سیستم های عظیم خنک کننده در خیایان ها هزینه کنند. بیشتر استادیوم های قطر 23 هزار نفری هستند که قرار است در طرح جدید، تعداد صندلی های این ورزشگاه ها به 46 هزار نفر افزایش پیدا کند. این در حالی است که قرار است ورزشگاه مراسم افتتاحیه ، 86 هزار نفری باشد البته طرح آن هنوز ارائه نشده است.

بر پایه گزارش رویترز، زین الدین زیدان هم به عنوان سفیر قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 انتخاب شده است. زیدان در این خصوص گفت: فوتبال برای همه است. وقتی به جوانان خاور میانه فکر می کنم، با خودم می گویم آنها چرا باید این رقابت ها را از دست بدهند.