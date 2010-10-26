انتظار کمک و حمایت از هیچ نهادی ندارم

ژاله حقی همسر محمود قبهزرین هنرمند پیشکسوت تئاتر و رادیو آذربایجان شرقی درباره صحبتهای فرزین ریحانی عضو انجمن نمایش تبریز مبنی بر حمایت مالی انجمن هنرهای نمایشی تبریز از این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: احساس میکنم با درج این خبر در حق شخصیت حرفهای همسرم اجحاف شده است. او سالها است با بیماری سرطان مغز و استخوان روبرو است، در طول این مدت هم کمکی از هیچ ارگانی به وی نشده است.
وی ادامه داد: در طول هفت سالی که از بیماری همسرم میگذرد هیچ حمایتی از این هنرمند نشده است. تاکنون حتی یک تماس تلفنی برای پرسیدن حال ایشان انجام نشده. بنابراین ترجیح میدهم از این به بعد هم کمکی به او نشود. ما انتظار کمک و حمایت از هیچ ارگانی را نداریم. ایشان بیمه صدا و سیما هستند و هزینه بیمارستان وی توسط بیمه پرداخت میشود. در طول این چند سال تنها دکتر توکلی مدیرعامل مرکز بهداشت صدا و سیما کمکهای فراوانی به همسرم کردند که از ایشان کمال تشکر را دارم.
حقی افزود: محمود قبهزرین کارگردان، بازیگر تئاتر و شاعر باسابقه بنیانگذار تئاتر رادیویی تبریز است. 23 مهر از طرف مردم مهربان تبریز و بدون وابستگی به هیچ ارگانی برای همسرم مراسم نکوداشتی برگزار شد که از همه دوستانی که این مراسم را برگزار کردند، قدردانی میکنم.
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