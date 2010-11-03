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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

میانگین بارش سه روز گذشته استان کرمانشاه به 22.5 میلیمتر رسید

میانگین بارش سه روز گذشته استان کرمانشاه به 22.5 میلیمتر رسید

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه میانگین بارش های سه روز گذشته استان را حدود 22.5 میلی متر اعلام کرد.

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهارداشت: میانگین نزولات جوی استان از بعد از ظهر یکشنبه تا اوایل روز چهارشنبه به حدود 22.5 میلی متر رسیده است.

وی افزود: طی این مدت بیشترین بارش از کرندغرب به میزان 64.4میلی متر و کمترین آن از بخش سومار به میزان 1.7 میلی متر گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: طی همین مدت میزان بارش های جوی در شهر کرمانشاه حدود 31 میلی متر بوده است.

قاسمی خاطر نشان کرد: بر اساس پیش بینی های بعمل آمده، با عبور این سامانه ناپایدار از امروز تا اوایل هفته آینده جو آرام و پایداری بر استان حاکم می گردد که پیامد آن افزایش ابر و گاهی اوقات وزش باد در استان می باشد، اما انتظار می رود در اوایل صبح روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد کاهش محسوس دما در سطح منطقه باشیم که انتظار وقوع دماهای زیر صفر در پاره ای نقاط دور از انتظار نیست.

کد مطلب 1184577

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