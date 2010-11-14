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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۹:۵۳

جزئیات شرایط ثبت نام داوطلبان؛

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه علمی کاربردی/ آغاز ثبت نام از امروز

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه علمی کاربردی/ آغاز ثبت نام از امروز

دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز یکشنبه برای پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ناپیوسته سال 1389 ثبت نام می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه جامع علمی کاربردی به استناد آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر برای نیمسال دوم تحصیلی 90-1389 به افراد واجد شرایط دارای مدرک کاردانی ناپیوسته، تسهیلات پذیرش بدون آزمون جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته اعطا می کند.

متقاضیان باید با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط دفترچه راهنمای آزمون دوره‎های کارشناسی ناپیوسته سال 1389، از امروز23 آبان تا 30 آبان نسبت به ثبت نام اینترنتی در سایت مدیریت آزمون دانشگاه جامع علمی-کاربردی به آدرس http://azmoon2.uast.ac.ir/nokhbe  اقدام کرده و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 10 آذرماه ارسال کنند.

فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسته که ظرف مدت حداکثر چهار نیم سال در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی محل تحصیل خود دانش آموخته شده و دارای میانگین کل حداقل هیجده باشند می توانند از این طریق پذیرفته شوند.

همچنین دانشجویان نمونه دانشگاه جامع علمی-کاربردی، رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی، نفر اول مسابقه ها و جشنواره های معتبر علمی بین المللی، رتبه های اول تا سوم مرحله کشوری مسابقه های دانشجویی آموزشکده¬های فنی و حرفه ای برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته در آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمی-کاربردی و موسسه های آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی با معرفی دبیرخانه این مسابقه ها و رتبه های اول تا سوم مسابقات جهانی مهارت نیز می توانند نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

کد مطلب 1191329

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