به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان اعلام کرد: هدف از اعزام اسقفها به ایرلند کمک به کلیسای کاتولیک ایرلند برای پاک کردن خود است. این دیدار به کلیسای ایرلند کمک می‌کند تا دستورالعملهایی که به اسقفهای ایرلند اعلام شده به کار گرفته و شرایط را بهبود بخشند.

براساس بیانیه صادر شده از سوی واتیکان این دیدار با هدف بررسی کردن مؤثر بودن فرآیندهای کنونی که در پاسخ به پرونده‌های سوء استفاده به کار گرفته شده صورت می‌گیرد. اما به بررسی موردی پرونده‌های سوء‌‍استفاده یا محاکمه‌های صورت گرفته در گذشته نمی‌پردازد. به جای آن نمایندگان واتیکان تلاش می‌کنند که مشکلات آشکاری که نیاز به مداخله مقر پاپ را دارد شناسایی و حل کنند.

واتیکان در این بیانیه تأکید کرده است که نمایندگان پاپ در این سفر در بررسی‌های درجریان مداخله نمی‌کنند و انتظار نمی‌رود که با متهمان پرونده‌های جدید و قدیمی رو به رو شوند چرا که این امور مربوط به مقامات کلیسایی محلی است.

براساس گزارشی که چندی پیش در ایرلند منتشر شد مشخص شد که صدها پرونده سوء‌استفاده از کودکان از سوی کشیشهای کاتولیک طی سالیان از سوی شخصیتهای دینی عالی رتبه مخفی شده و روی آن سرپوش گذاشته شده است. رسوایی‌های مشابهی در سراسر اروپا و امریکا پس از آن در کلیسای کاتولیک مشخص شد. این پرونده‌ها کلیسای کاتولیک را به وخیم‌ترین بحران در سالهای اخیر فرو برد.