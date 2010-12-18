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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

"سوئد" منتشر شد

"سوئد" منتشر شد

کتاب "سوئد" نوشته گیله گل بهروزان از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این کتاب که از مجموعه "جهان ما" به چاپ رسیده سعی شده است کشور سوئد از زوایای گوناگون تاریخی و جغرافیا، سیاست و اقتصاد و همچنین اجتماع و فرهنگ مورد بررسی و معرفی قرار گیرد.

در این کتاب که در قطعی کوچک و با حجمی مختصر به چاپ رسیده است تلاش شده همه عنوانها و سر فصلهای مورد نیاز خوانندگان درباره این کشور ارائه شود آن‌چنان که به‌عنوان منبع اطلاع‌رسانی برای پژوهشهای مرتبط نیز قابل استفاده باشد.

سرزمین و اقلیم، در عرصه روزگار، سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر، زندگی و مردم و همچنین سفر و گردشگری از جمله عناوین بخشهای این کتاب هستند.

در کتاب "سوئد" می‌خوانیم: بنا به قول برخی اقتصاددانان، سوئد بهترین خلاقیت در تجارت اروپا را دارد و پیش‌بینی می‌شود با داشتن استعداد، فناوری و بردباری یکی از مراکز جذب نیروی کار در منطقه شود. صنعت این کشور برخلاف بعضی از کشورهای صنعتی غربی در کنترل بخش خصوصی است و مالکیت دولت اهمیت کمتری دارد.

کتاب "سوئد" با شمارگان 3000 نسخه در 173 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1212208

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