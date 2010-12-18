"سوئد" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که از مجموعه "جهان ما" به چاپ رسیده سعی شده است کشور سوئد از زوایای گوناگون تاریخی و جغرافیا، سیاست و اقتصاد و همچنین اجتماع و فرهنگ مورد بررسی و معرفی قرار گیرد.

در این کتاب که در قطعی کوچک و با حجمی مختصر به چاپ رسیده است تلاش شده همه عنوانها و سر فصلهای مورد نیاز خوانندگان درباره این کشور ارائه شود آن‌چنان که به‌عنوان منبع اطلاع‌رسانی برای پژوهشهای مرتبط نیز قابل استفاده باشد.

سرزمین و اقلیم، در عرصه روزگار، سیاست و حکومت، اقتصاد و معیشت، فرهنگ و هنر، زندگی و مردم و همچنین سفر و گردشگری از جمله عناوین بخشهای این کتاب هستند.

در کتاب "سوئد" می‌خوانیم: بنا به قول برخی اقتصاددانان، سوئد بهترین خلاقیت در تجارت اروپا را دارد و پیش‌بینی می‌شود با داشتن استعداد، فناوری و بردباری یکی از مراکز جذب نیروی کار در منطقه شود. صنعت این کشور برخلاف بعضی از کشورهای صنعتی غربی در کنترل بخش خصوصی است و مالکیت دولت اهمیت کمتری دارد.

کتاب "سوئد" با شمارگان 3000 نسخه در 173 صفحه و به قیمت 2500 تومان منتشر شده است.