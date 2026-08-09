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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴

سلماسی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند

سلماسی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند

ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح تجمعی باشکوه برگزار کردند.

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کد مطلب 6912579

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