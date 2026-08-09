https://mehrnews.com/x3cM44 ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴ کد مطلب 6912579 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۴ سلماسیها در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان تجمع کردند ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری، انقلاب و نیروهای مسلح تجمعی باشکوه برگزار کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6912579 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم چرام در صد و شصت و دومین شب اقتدار تبریزیها برای صدوشصتودومین شب پای عهد خود با رهبری ایستادند تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و دومین شب خونخواهی قائد شهید امت ۱۶۲ شب میدانداری شهرکردیها در خیابان طنین «باید برخاست» در میدان انقلاب گنبدکاووس برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
نظر شما