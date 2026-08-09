به گزارش خبرنگار مهر، ایرج محبیزاده عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان تنگستان ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاری نهادی است که برای پر کردن خلأ میان واقعیتهای اجتماعی و آگاهی عمومی شکل گرفته و در بازتولید اعتماد اجتماعی، عدالت، شفافیت و توسعه پایدار نقشی اساسی دارد.
وی افزود: اصحاب رسانه به عنوان دیدهبانان بیدار جامعه مدنی، در روشنگری افکار عمومی و انعکاس مطالبات مردم جایگاه مهمی دارند و این نقش در شرایط امروز بیش از گذشته قابل توجه است.
پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی بر اساس تبصره ۱۵
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی بیان کرد: تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ بر اساس بندهای یک و ۲ تبصره ۱۵ قانون بودجه پیشبینی شده و این اعتبارات به صورت قرضالحسنه در سطح کشور و از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار مشمولان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این تسهیلات برای متقاضیانی در نظر گرفته شده که در حوزههای دارای مجوز از جمله صنعت و معدن، صنایع دستی، گردشگری، فرهنگ و ارشاد، کشاورزی و بخشهای آموزشی فعالیت دارند.
ثبتنام در سامانه و بررسی در کارگروه تخصصی
محبیزاده با تشریح فرآیند دریافت این تسهیلات گفت: متقاضیان باید در سامانه مشاغل خانگی ثبتنام و مستندات مربوط به فعالیت خود را بارگذاری کنند. پس از آن، اطلاعات ثبتشده توسط دستگاه اجرایی مربوطه راستیآزمایی میشود و پرونده از طریق سامانه به کارگروه ارسال خواهد شد.
وی افزود: پس از طرح درخواست در کارگروه، پرونده برای طی مراحل نهایی و پرداخت تسهیلات به بانک عامل معرفی میشود.
سقف تسهیلات مشاغل خانگی از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان تصریح کرد: کف تسهیلات مشاغل خانگی ۱۰۰ میلیون تومان و سقف آن ۲۰۰ میلیون تومان است که بسته به نوع فعالیت، سرمایهبر بودن یا نبودن شغل، میزان پرداخت تعیین میشود.
وی اضافه کرد: مشاغل خانگی در دو بخش «مستقل» و «پشتیبان» تعریف شدهاند؛ در بخش مستقل، فرد به صورت شخصی فعالیت میکند، اما در بخش پشتیبان، یک فرد میتواند تا سقف ۱۵ نفر را تحت پوشش قرار دهد که برای هر نفر نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود.
رتبه نخست تنگستان در جذب اعتبارات مشاغل خانگی
محبیزاده با اشاره به عملکرد سال گذشته این اداره گفت: در سال قبل، ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در سطح شهرستان پرداخت شد که زمینه اشتغال ۲۱۲ نفر را فراهم کرد.
وی خاطرنشان کرد: تنگستان در جذب اعتبارات مشاغل خانگی در سطح استان موفق به کسب رتبه اول شد که نشاندهنده ظرفیت مناسب شهرستان در استفاده از منابع حمایتی و هدایت آن به سمت اشتغالزایی است.
ثبت اشتغال ۱۶۳۳ نفر و کسب رتبه دوم استان
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان در ادامه با اشاره به تعهدات اشتغال شهرستان اظهار کرد: در سال گذشته، برای ۱۹ دستگاه اجرایی شهرستان، تعهد اشتغال یک هزار و ۶۱۸ نفر تعیین شده بود.
وی بیان کرد: پس از بررسیهای انجامشده و ثبت اطلاعات در سامانه ملی رصد اشتغال، در مجموع اشتغال یک هزار و ۶۳۳ نفر در شهرستان به ثبت رسید و تنگستان از این حیث موفق به کسب رتبه دوم استان بوشهر شد.
وزارت تعاون متولی مستقیم اشتغال نیست
محبیزاده با اشاره به جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال گفت: این وزارتخانه متولی مستقیم ایجاد اشتغال نیست، بلکه نقش برنامهریز، سازماندهنده، حمایتکننده و ناظر را در این حوزه بر عهده دارد.
وی افزود: دستگاههایی که مجوز فعالیتهای کارآفرینانه را صادر میکنند، متولیان اصلی اشتغال هستند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه سیاستگذاری، تخصیص اعتبارات و نظارت بر روند اجرا نقشآفرینی میکند.
قدردانی از فرماندار و دستگاههای اجرایی
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تنگستان در پایان از همراهی دستگاههای اجرایی شهرستان در تحقق تعهدات اشتغال قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل همکاری مجموعه دستگاههای متولی اشتغال در شهرستان و در رأس آن فرماندار تنگستان است که با مدیریت و راهبری مناسب، بستر تحقق اهداف اشتغالزایی را فراهم کردند.
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