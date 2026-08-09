روانبخش:حضور مردم، اراده ایران برای ایستادگی برابر دشمن را نشان می دهد

حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت حفظ استقلال کشور و تکیه بر توانمندی‌های داخلی اظهار کرد: پیشرفت واقعی زمانی محقق می‌شود که ملت ایران با اتکا به ظرفیت‌های خود حرکت کند و در مسیر دستیابی به اهداف خود از آرمان‌های اسلامی فاصله نگیرد.

وی افزود: نگاه به مسئله پیشرفت باید مبتنی بر همان رویکردی باشد که امام شهید و مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته‌اند و بر اساس آن، استقلال کشور و ایستادگی بر اصول و ارزش‌های اسلامی از مؤلفه‌های اساسی حرکت جامعه به شمار می‌رود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربه تاریخی دوران پهلوی نشان داد که اعتماد به بیگانگان و واگذاری امور کشور به قدرت‌های خارجی نمی‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت واقعی باشد و باید از این تجربه تاریخی درس گرفت.

روانبخش با اشاره به دیدگاه‌هایی که راه توسعه کشور را در فاصله گرفتن از مبانی اسلامی جستجو می‌کنند، گفت: متأسفانه برخی جریان‌های فکری در داخل کشور بر این باور بوده‌اند که برای پیشرفت باید از اسلام حداکثری فاصله گرفت در حالی که چنین رویکردی با مبانی مورد تأکید امام شهید سازگار نیست.

وی اضافه کرد: در نگاه امام شهید، فاصله گرفتن از جریان‌های فکری همچون لیبرالیسم و حفظ هویت اسلامی کشور یک اصل اساسی بود و مسیر پیشرفت کشور نیز نباید با کنار گذاشتن این مبانی دنبال شود.



اعتماد به آمریکا راه پیشرفت نیست

روانبخش با اشاره به تجربه اعتماد به آمریکا در سال‌های گذشته بیان کرد: این تفکر در مقاطعی وجود داشت که اعتماد به آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور شود اما مردم در عمل نتیجه چنین اعتمادی را مشاهده کردند.

وی ادامه داد: نباید سابقه اقدامات آمریکا علیه ملت ایران و نقش این کشور در جنایات مختلف را فراموش کرد و تحولات امروز نیز نشان می‌دهد که رویکرد خصمانه آمریکا نسبت به ملت ایران همچنان ادامه دارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مواضع اخیر مقامات آمریکایی درباره منابع کشورهای دیگر اظهار کرد: ترامپ به صورت رسمی درباره نفت ونزوئلا با ادبیات غنیمت جنگی سخن گفته و همین نگاه درباره ایران نیز مطرح شده است.

روانبخش افزود: ونس نیز درباره نگاه غنیمت‌جویانه سخن گفته و این مواضع نشان می‌دهد که رویکرد آمریکا در قبال کشورهای دیگر، رویکردی مبتنی بر دست‌اندازی و چپاول منابع آنان است.

وی خاطرنشان کرد: امام شهید پیش از این هشدار داده بودند که آمریکا به دنبال بلعیدن ایران است و آنچه امروز در مواضع مقامات آمریکایی مشاهده می‌شود، نشانه‌هایی از همان تفکر را آشکار می‌کند.



تنگه هرمز متعلق به ایران است

روانبخش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: این تنگه متعلق به ایران است و در توافقی که درباره آن صورت گرفته بود، موضوع تردد کشتی‌ها و همچنین جمع‌آوری مین‌ها مورد توجه قرار گرفته بود.

وی افزود: در آن توافق پیش‌بینی شده بود که طی یک بازه زمانی مشخص امکان تردد کشتی‌ها وجود داشته باشد و پس از آن نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره این موضوع اظهارنظر کنند که آنان نیز با این وضعیت موافقت کرده بودند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز تصریح کرد: اعلام این موضوع که عبور و مرور باید با مجوز ایران انجام شود، نشان داد که در برابر زیاده‌خواهی دشمن می‌توان ایستادگی کرد.

روانبخش ادامه داد: امروز شرایط به گونه‌ای است که می‌توان در برابر آمریکا ایستادگی کرد و این کشور را در برابر اراده ملت ایران قرار داد تا در برابر خواسته‌های جمهوری اسلامی تسلیم شود.

وی با اشاره به طرح مربوط به تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح اعلام وصول شده است و قرار است در هفته آینده بارگذاری شود و در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.



ایران مقتدر می‌تواند دشمن را به زانو درآورد

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از آنکه طرح مربوط به تنگه هرمز در مجلس به قانون تبدیل شود، باید زمینه اجرای آن فراهم شود و این موضوع می‌تواند در چارچوب تصمیمات قانونی کشور دنبال شود.

روانبخش با بیان اینکه دشمن در شرایط ضعف قرار گرفته است، اظهار کرد: امروز زمان آن است که ایران مقتدر توان خود را به نمایش بگذارد و در تنگه هرمز نیز می‌توان در برابر زیاده‌خواهی دشمن ایستادگی کرد و او را به زانو درآورد.



وی افزود: آنچه در برابر ملت ایران قرار دارد، آزمونی برای نشان دادن توان ایستادگی و اقتدار کشور است و جمهوری اسلامی می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اراده مردم مسیر خود را ادامه دهد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور مردم در صحنه ادامه داد: حضور مردم در خیابان‌ها را باید نشانه‌ای از اراده آنان برای انتقام دانست و ملت ایران با حضور خود نشان داده است که برای تحقق دستورات ولی خدا در میدان حضور دارد.



روانبخش تأکید کرد: پرچم انتقام برافراشته است و کسی نمی‌تواند در برابر خواسته مردم برای انتقام ایستادگی کند.



وی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تکیه بر بیگانگان نمی‌تواند ضامن پیشرفت کشور باشد و مسیر اقتدار ایران از ایستادگی بر توان داخلی، حفظ آرمان‌های اسلامی و حضور مردم در صحنه می‌گذرد.