پیروزی بر چلسی تیم ما را به لحاظ روحی تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دوشنبه شب در آخرین دیدار باقیمانده از هفته نوزدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل چلسی به برتری رسید.

آرسن ونگر در گفتگو با بی بی سی، در خصوص این پیروزی اظهار داشت: این برد، دو فایده داشت. اول اینکه با این پیروزی، در نزدیکی صدر جدول باقی ماندیم ضمن اینکه توان روحی تیم ما افزایش یافت. تا پیش از این عنوان شده بود که آرسنال توان پیروزی در بازی‌های بزرگ را ندارد.

آرسنال از نوامبر سال 2008 موفق به شکست چلسی نشده بود. آرسنال با این پیروزی به 11 بازی بدون برد مقابل رقبای نزدیک خود چلسی و منچستریونایتد پایان داد. توپچی‌ها 10 بازی از 11 بازی را مقابل این دو تیم با شکست پشت سر گذاشته بودند.

ونگر افزود: من از این پیروزی خوشحالم. ما در دیدار با چلسی بسیار منظم بودیم و یک عملکرد تیمی فوق العاده را به نمایش گذاشتیم. دو سال قبل شاید با همین بازیکنان شکست سنگینی را مقابل چلسی متحمل می شدیم اما اکنون تیم ما به بلوغ رسیده است.