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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

والیبال باشگاه‏های جهان/

چهار بازیکن پیکان در جمع بهترین‏های مرحله مقدماتی قرار گرفتند

چهار بازیکن پیکان در جمع بهترین‏های مرحله مقدماتی قرار گرفتند

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان موسوی عراقی، کشاورزی و امیر و علی حسینی به عنوان بهترین بازیکنان پیکان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته برگزارکننده ششمین دوره رقابت‎های والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان در پایان دیدارهای مرحله مقدماتی این مسابقات سیدمحمد موسوی عراقی را به عنوان بهترین اسپکر این مرحله از رقابت‌ها معرفی کرد.

علی حسینی دیگر بازیکنان برتر پیکان در این مرحله از مسابقات والیبال باشگاه‎های جهان بود که در صدر جدول بهترین لیبروها قرار گرفت. ضمن اینکه در جدول بهترین پاسورها و دریافت کننده‎ها نیز امیر حسینی و آرش کشاورزی بالاتر از دیگر بازیکنان شرکت کننده قرار گرفتند.

مرحله مقدماتی ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان یکشنبه شب به پایان رسید که طی آن تیم پیکان با قرار گرفتن در رده دوم گروه A راهی مرحله نیمه نهایی شد. این تیم امشب در این مرحله به مصاف ترنتینو ایتالیا می‎رود. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را دو تیم اسکرا لهستان و بولیوار آرژانتین برگزار می‌کنند.

کد مطلب 1213402

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