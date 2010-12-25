به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل در سمینار آشنایی با طرح دورکاری و بررسی فرصتها و چالشهای آن در محل این سازمان افزود: اجرای طرح دورکاری سبب افزایش بهره وری و خودباوری کارمندان یک سازمان و دستگاه های اداری می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح دورکاری در کشور های توسعه یافته از دهه 70 تاکنون اظهار داشت: خود باوری یکی از زیرساختهای اجرای طرح دورکاری است که این امر باعث ایجاد فرهنگ بهره وری در سازمان می شود و اجرای فرهنگ لازمه اش وجدان کاری است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: از 100 سال گذشته تئوری نظام مدیریت نوین و زیرساختهای تحول سازمانی شکل گرفته است تا با استفاده از این تئوری بتوان فرایند و ابزار کار را تغییر داد و سبب بهبود سرعت و دقت کار شد.

صافدل در بخشی دیگری از سخنانش با اشاره به دیدگاهش نسبت به سازمان تصریح کرد: تغییر و تحول در سازمان امر بدیهی است و مسئولیتهای سازمانی اعتباری است و در سازمان باید هر روز منتظر تغییری برای بهبود وظایف کاریمان و کسب موفقیتهای بیشتر باشیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران سازمانی دانش محور و دانش پایه است، گفت: فعالیت در چنین سازمانی باید همراه با روحیه تعامل، مشارکت و همکاری باشد.

وی بیان کرد: باید همکاران سازمان باورهایشان را برای همکاری به هم پیوند دهند و موفقیت و مشکلات موجود در بخش های مختلف سازمان را از آن خود بدانند.

صافدل گفت: یک فرد سازمانی موفق فردی است که بدنبال آن باشد که هر روز بهترین روز زندگی اش باشد و آن روز آنقدر برایش افتخارآفرین باشد که همه ملت ایران و جامعه بشری به آن فرد افتخار کند.

دورکاری شیوه نوین ارتقای بهره وری در نظام اداری

ابراهیم رضوانی رئیس امور بهره وری و همکاریهای بین المللی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری در ادامه این همایش ، ارتقای بهره وری در نظام اداری کشور و دستگاه های اجرایی را یکی از اهداف اصلی اجرای طرح دورکاری عنوان کرد.

وی اظهار داشت: یکی از عوامل ارتقای بهره وری در نظام اداری کشور ، اصلاح فرایندها، صرفه جویی در هزینه ها و تغییر روش های انجام کار است.

رضوانی ادامه داد: در کشورهایی که طرح دورکاری اجرایی شده فعالیت های دورکاری به 250 بخش تقسیم شده که در هر بخش قیمت و زمان مقرری تعیین شده است.

رئیس امور بهره وری و همکاری های بین المللی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری، ایجاد رضایت شغلی بین کارمندان و مدیران و آمادگی لازم برای کار در شرایط اضطرار را از دیگر اهداف اجرای طرح دورکاری عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ظرفیتهای اجرای طرح دورکاری در کشور فراهم شده است گفت: با ایجاد باور بین کارمندان و مدیران، آشنایی با قوانین و دستورالعملهای مربوط به طرح دورکاری و همکاری و مشارکت کارکنان می توان این طرح را در کشور پیاده کرد.

رضوانی ادامه داد: باید در اجرای طرح دورکاری فعالیتهایی که قابل دورکاری هستند را تعیین و افراد توانمند را برای انجام فعالیت دورکاری شناسایی کرد.

وی با اشاره به نحوه اجرای فرایند دورکاری در سازمان ها افزود: باید کارگروه دورکاری در هر ارگانی تشکیل شود تا اسامی کارکنان و نوع فعالیت آنها در این کارگروه مشخص شود و با بستن تفاهم نامه ای بین فرد دورکار و سازمان مربوطه نحوه عملکردشان بررسی شود.

وی ادامه داد: یک فرد دورکار با کارمندان دیگر سازمان تفاوتی ندارد و از تمام حقوق و مزایا برخوردار است و هیچ تبعیضی بین کارمند دورکار با کارمند مستقر در سازمان وجود دارد.

علی اکبر اسلامی، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران در این همایش ، فرهنگ سازی و بسترسازی را لازمه اجرای طرح دورکاری در سازمانها دانست.

وی خاطرنشان کرد: طرح دور کاری از سال 1970 در کشورهای پیشرفته به مرحله اجرا در آمده است و امروزه نیز بسیاری از کشورها و اقتصادهای در حال رشد مثل هند و پاکستان شروع به اجرای این طرح کردند. اسلامی افزود: بسیاری از کارهای نرم افزاری کشورهای پیشرفته توسط نیروهای ارزان قیمت کشورهای آسیایی انجام می شود.

وی بر اجرای طرح دورکاری در سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه از تیرماه سال جاری طرح دورکاری طی بخشنامه ای اعلام شد و در آذر ماه بخشنامه مربوطه تکمیل شد باید این طرح در این سازمان نیز اجرایی شود.

اسلامی اظهار داشت: بنابراین قبل از اجرای این طرح سمینار آشنایی با طرح دورکاری در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد و با تشکیل کمیته ای در سازمان افراد شامل این طرح معرفی تا این طرح به مرحله اجرا در آید.

وی برپایی سمینار آشنایی با طرح دورکاری و بررسی فرصتها و چالشهای آن را فرصت مناسب برای اجرا و آشنایی کارمندان با این طرح عنوان و اظهار امیدواری کرد تا هرچه زودتر این طرح در سازمان توسعه تجارت ایران اجرایی شود.

اسلامی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: 4 روز از اجرای این طرح در کشورمان می گذرد و ما هم برای صرفه جویی در بخش انرژی باید این طرح را در سازمان پیاده کنیم و هزینه ها را از محل صرفه جویی پرداخت کنیم.