صورتجلسه عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه(س) فاقد امضا بود

مهندس حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، در مورد ادعای مسئولان استان مبنی بر تصویب طرح عبور منوریل از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سطح توسط اعضای شورای سازمان قطارشهری اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم عطف به صورتجلسه‌ای که ارسال شده بود مخالفت رسمی خود را از عبور منوریل مقابل حرم مطهر در سطح اعلام کرده است.



وی ادامه داد: حتی صورتجلسه‌ای که برای شورای اسلامی شهر قم ارسال شده بود فاقد امضای اعضای شورای سازمان قطار شهری بود و در نامه‌ای که از سوی شورای اسلامی شهر برای استاندار قم ارسال شد، به این موضوع اشاره شده است.



انتقاد از عدم صدور حکم برای نماینده شهرداری در شواری سازمان قطار شهری



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: سازمان قطار شهری یکی از سازمان های وابسته به شهرداری است که فعالیت‌های آن در قالب هیئت مدیره و شورای سازمان در حال انجام است و طبق اساسنامه، برای ترکیب شورای این سازمان 5 عضو در نظر گرفته شد که شامل استاندار، شهردار، رئیس شورای شهر، یک نفر کارشناس حمل و نقل به معرفی شهرداری قم و یک نفر نماینده سازمان قطار شهری کشور می باشد.



وی اضافه کرد: در حال حاضر سه عضو این شورا (استاندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر) به صورت رسمی فعالیت رسمی فعالیت می‌کنند و با وجود اینکه کارشناس حمل و نقل از ماه‌ها پیش معرفی شده اما هنوز ابلاغ حکم وی صورت نگرفته است، ضمن اینکه برای نماینده سازمان قطار شهری نیز به صورت رسمی حکمی ابلاغ نشده است.



بختیاری با انتقاد از نحوه فعالیت شورای سازمان قطار شهری گفت: این بحث کاملا نادرستی است که شهرداری تامین کننده منابع این سازمان باشد اما تصمیم گیری در جای دیگری اتفاق بیفتد.



ترکیب اعضای شورای سازمان قطارشهری ناقص است



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: وضعیت فعلی ترکیب شورای سازمان قطارشهری ناقص است به خاطر اینکه سه عضو این شورا فعالیت می کنند و بر مبنای اساسنامه، مصوبات این شورا حداقل با سه رأی قابل اجراست و قاعدتا هر کاری که در مجموعه این شورا انجام می شود باید با اتفاق آراء تصمیم گیری شود در غیر این صورت این تصمیم گیری ها وجاهت قانونی ندارد.



وی اضافه کرد: در این مجموعه رأی هیچ کسی بر شخص دیگری برتری ندارد و این سیستم بر مبنای رأی اکثریت تعریف شده است.



بختیاری گفت: در وظایفی که برای شورای سازمان تعریف شده، مشخص است که سیاست های کلی در این شورا تصمیم گیری می شود و تعداد جلسات آن نیز محدود است و کارهایی از قبیل تصویب بودجه، تفریغ بودجه و... باید در سطح هیئت مدیره پیگیری شود.



ذره ای کوتاه نمی‌آییم



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در مورد اظهارنظرهای شخصی اعضای این شورا گفت: هر کدام از اعضای شورای اسلامی شهر قم برای خود مواضع مشخصی دارند اما موضع شورای اسلامی شهر به صورت رسمی از طریق نامه‌های رسمی و یا از سوی سخنگو و یا رئیس شورای شهر اعلام می‌شود.



وی اضافه کرد: اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قم با اصل پروژه منوریل موافق هستند اما همه اعضای این شورا با عبور این پروژه در مقابل حرم مطهر در سطح مخالف هستند و ما در این زمینه ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.



بختیاری تأکید کرد: پافشاری بر عبور منوریل از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) به تفکری که در شهر قم با هدف خدمت به مردم اقدام به ایجاد منوریل می‌کند آسیب می زند.



مخالف حذف خط B مترو هستیم



بختیاری در مورد عدم آغاز به کار عملیات اجرای پروژه خط B مترو اظهار داشت: مطالعات این پروژه انجام شده و شاید به لحاظ آغاز عملیات اجرایی خط A مترو، عملیات اجرایی این پروژه کمی دیرتر شروع شود.



وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر قم مخالف حذف این پروژه است تصریح کرد: ما اصرار داریم که بخشی از اعتبارات قطارشهری به اجرای پروژه خط A مترو اختصاص یابد تا در سرعت بخشی به این پروژه تسهیل سازی شود.