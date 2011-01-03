یادآوری چند نکته تاریخی برای رئیس جمهور متوهم آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با صدور پیامی به مناسبت 31 دسامبر که در این جمهوری به عنوان روز همبستگی آذربایجانی های جهان نامگذاری و تعطیل رسمی اعلام شده است ، خود را رهبر تمامی آذری های جهان قلمداد کرد!

این درحالی است که در اواخرعمر نظام کمونیستی شوروی در ماه های نوامبر و دسامبر سال 1989 مردم جمهوری آذربایجان به طور گروهی برای ابراز علاقه وعشق به سرزمین ایران پس از نزدیک به دو قرن جدایی، از موانع مرزی ایجاد شده توسط شوروی عبور کرده و در هوای سرد زمستان خود را به رود ارس زده، به خاک ایران قدم گذاشتند.

نکته طنز آمیز این ادعا اینجاست که این رویداد تاریخی که طی قریب به دو قرن سپری شده از زمان تجاوزات روسیه تزاری به اراضی قفقازی ایران در آن زمان و امضای معاهدات ننگین گلستان و ترکمانچای در دهه دوم و سوم قرن نوزدهم بی سابقه بود، بعدها در جمهوری آذربایجان دچار تحریفات دولتی شد! و با اعلام نمادین روز 31 دسامبر به عنوان روز همبستگی آذربایجانی های دنیا، حرکت خودجوش و مردمی جمهوری آذربایجان و در بازیابی پیوند های تاریخی و فرهنگی خود با ایران، از طرف محافل دولتی جمهوری آذربایجان به عنوان حرکتی صرفا قومی تلقی و معرفی شد!

ماجرا ادامه یافت تا جایی که دولت و مجلس ملی جمهوری آذربایجان با در نظر گرفتن این موضوع که روز 31 دسامبر به ایام تعطیلات عید سال نوی مسیحی متصل است و به طور خودکار تعطیلی آن از طرف مردم مورد استقبال قرار می گیرد، این روز را به عنوان روز همبستگی آذربایجانی های دنیا در تقویم رسمی این جمهوری ثبت کرد تا در کنار عید سال نوی میلادی که از زمان حاکمیت روسیه تزاری و نظام کمونیستی شوروی وارد تقویم این دیار شده ، به عنوان یک روز به اصطلاح ملی تثبیت شود و به نوعی از روزی بین المللی و تعطیلی کریسمس برای ایجاد هویت از سوی رهبران آذربایجان سوء استفاده شده است و این همان رفتاری است که کشورهای تازه تاسیس که فاقد هویت تاریخی و سابقه تمدنی هستند برای جلب اتباع خود ممکن است به آن دست بزنند.

همه ساله رئیس جمهوری و رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان با صدور پیام هایی به مناسبت روز31 دسامبر برای زنده نگه داشتن انگیزه های قومگرایانه درجهت وارونه سازی واقعه تاریخی حرکت معنادار مردم جمهوری آذربایجان به سمت ایران دراواخر عمر شوروی تلاش می کنند و درکنار این پیام ها، درمراسم های دولتی که به همین منظور در گوشه و کنار جمهوری آذربایجان و برخی کشورهای اروپایی و ترکیه برگزار می شود نیز این سیاست دنبال می شود.

در پیام اخیر الهام علی اف به مناسبت روز 31 دسامبر که توسط رسانه های باکو از جمله خبرگزاری رسمی آذر تاج و شبکه تلویزیون دولتی آذ. ت. وی. منتشر شده، آمده است: "هموطنان عزیز! هم تباران محترم!... موجودیت دولت مستقل آذربایجان، شرایط گسترده ای را برای تقویت هر چه بیشتر اتحاد ملی میان آذربایجانی های دنیا و سازماندهی هموطنانمان فراهم می کند. در همین حال، هم تبارانمان در خارج از کشور نیز برای توسعه کشورمان و یاری رساندن به حل مشکلاتی که بروز می کند، تلاش می کنند. مثمر ثمر شدن این یاری رسانی در سایه اتحاد مستحکم، انسجام و سازماندهی مطلوب هموطنانمان امکان پذیر است. به همین علت نیز دولت آذربایجان نیز به امر سازماندهی دیاسپورا (جمعیت ذی نفوذ در خارج از کشور) اهمیت زیادی میدهد و به این روند کمک همه جانبه می نماید."

علی اف در پیام خود آورده است: خوشحال کننده است که ایده ها و ارزش های ملی- معنوی آذربایجانگرایی درمیان هموطنانمان در خارج از کشور به تدریج بیشتر ریشه می دواند. آنها در کشورهای محل سکونتشان به موازات جای گرفتن در جایگاه های مهم سیاسی- اجتماعی، فرهنگی و شغلی، برای شناساندن آذربایجان به دنیا وجلوگیری ازتوطئه های ایدئولوژیک علیه کشورمان سهم خود را ایفا می کنند! باور دارم که سازمان های دیاسپورایمان باید در آینده نیز مساعی خود را در این زمینه افزایش دهند، پتانسیل فکری و منابع مادی خود را متحد سازند و روابط خود را با نمایندگی های دیپلماتیکمان در کشورهای خارجی توسعه دهند.

وی همچنین در ادامه پیام خود اعلام کرده است که در سال آینده کنفرانس به اصطلاح "سومین کنگره سراسری آذربایجانی های دنیا" در شهر باکو برگزار خواهد شد.

متذکر می گردد که قبل از سال ۱۹۱۲میلادی (۱۲۹۱)آذربایجان بیشتر به مناطق شمال غربی ایران و قسمت جنوبی ارس اطلاق می‌شد. قسمت عمده اراضی جمهوری آذربایجان کنونی قبل از تاریخ ذکر شده اران و شیروان نام داشت.

لازم به یادآوری است که آذربایجان بعد از جدا شدن از سرزمین ایران در آن دوران و در سال 1991پس از فروپاشی شوروی استقلال یافته ونام آذربایجان نیزازهمین زمان متولد شده وحال عجیب است که رئیس جمهورمادام العمر این کشورادعای رهبری آذری های جهان را دارد و شاید اگر از توهمات خارج نشود روزی ادعای رهبری کل جهان را نماید!

گفتنی است گروهک هایی که مقامات جمهوری آذربایجان از آنها تحت عنوان دیاسپورا نام می برند ، اکثرا گروههایی است که تحت نام شاخه های مختلف سازمان"داک" ( به اصطلاح کنگره آذربایجانی های دنیا) معرفی می شوند وشناخته شده ترین این گروهک ها تحت ریاست عامل تابلودار صهیونیسم در باکو یعنی صابر رستمخانلو فعالیت می کنند. این گروهک ها به تبلیغ مستقیم و غیرمستقیم علیه ایران مشغولند و برغم اینکه خود را دیاسپورای جمهوری آذربایجان معرفی می کنند، به مهمترین شکل امنیتی این کشور یعنی مسئله قره باغ بی اعتنا هستند.

باید اشاره کرد کنفرانسهای مربوط به "کنگره سراسری آذربایجانی های دنیا" نیز در دوره حاکمیت حیدر علی اف بر جمهوری آذربایجان در دهه 1990 پایه گذاری شد که در این نشست ها تجزیه طلبان و قومگراهای ضد ایرانی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس در این نشست ها شرکت داده می شوند.

دومین کنفرانس به اصطلاح کنگره آذربایجانی های دنیا در باکو سال 2005 میلادی به ریاست علی اف برگزار شد، که در این کنفرانس، براثر فضای هیجان آلود ناشی ازسخنرانی های احساساتی و فحاشی های چند عنصر تجزیه طلب علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، الهام علی اف نیز خود را رئیس جمهوری 50 میلیون نفر آذری اعلام کرد. این اشتباه سیاسی علی اف با اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. اما باکو طی سالهای اخیر نیز به اقدامات خود در زمینه طرح ادعاهای هدایت شده از طرف مراکز فکری صهیونیسم و سیاست های استکبار جهانی علیه ایران ادامه داده که انتشار اطلس جعلی دوره صفویه و معرفی اراضی ایران تحت حاکمیت سلسله صفویه به عنوان "کشور آذربایجان" از جمله این اقدامات در سال 2007 میلادی بوده است.

همچنین شماری از گروهک های تبلیغ کننده تجزیه طلبی علیه ایران از جمله گروهک موسوم به "داک" که خود را کنگره آذربایجانی های دنیا می نامد، در باکو فعالیت دارند و از کمیته دولتی امور دیاسپورای جمهوری آذربایجان تغذیه مالی و هدایت می شوند و با برگزاری کنفرانسها و انتشار نشریات و کتب به تبلیغ علیه تمامیت ارضی و تحرکات قومی ضد ایرانی مشغولند.



علاوه بر این موارد در کتب درس تاریخ این کشور در مقاطع مختلفت تحصیلی، مطالب وارونه شده ای را از تاریخ ایران و اراضی شمال رود ارس که درطول تاریخ درجغرافیای سیاسی ایران جای داشته به اذهان کودکان، نوجوانان و جوانان جمهوری آذربایجان تزریق می کنند.

برغم تمام این تلاش های دولتی و رسمی برای جداسازی تاریخ و فرهنگی جمهوری آذربایجان از ریشه های واقعی ایرانی آن، مردم این کشور مسلمان وشیعه درحفظ ریشه ها و پیوندهای فرهنگی و تاریخی خود با جمهوری اسلامی ایران تلاش و مقاومتی ستودنی دارند.

با این حال جا دارد مسئولان سیاست خارجی ایران ضمن بررسی اظهارات و اقدامات تحریک آمیز مقامات آذربایجان واکنش سریع و قاطعی نسبت به این رفتار ها داشته و به مسئولان کشور تازه تاسیس آذربایجان یادآوری کنند که اگر موضوع ایجاد آذربایجان بزرگ و اتحاد آذری های جهان قابل طرح باشد این ساکنان آذربایجان هستند که باید به زادگاه و تمدن دیرینه خود یعنی ایران ملحق شوند و ورود ایران به این مسائل می تواند تبعات امنیتی متقابل برای آنها داشته باشد بنا براین از مسئولان آذربایجان انتظار نمی رود با دست یازیدن به اهرم های نژاد پرستانه اقدام به تحریک قومیتی نموده و یا زمینه حرکت های تجزیه طلبانه را در کشورهای همسایه فراهم کنند در حالی که ایران هیچ گاه بنای زمینه سازی تهدید امنیتی برای همسایگان خود نداشته است.

البته مردم آذربایجان مردمی مومن ومعتقد و مقید هستند که بارها ایستادگی خود بر اصول اسلامی را در دوره های مختلف نشان داده اند که از آن جمله می توان به راهپیمایی آنان در محکومیت تخریب مساجد، و زدودن آثار اسلامی اشاره کرد هرچند در این راه دولت آذربایجان از هر نوع برخوردی برای مقابله با مردم این کشور که علاقه مند به برپایی مراسم مذهبی و دینی هستند اجتناب نکرده است.

همچنین این روزها دولت آذربایجان ممنوعیت و برخورد های خشنی در به کار بردن حجاب اسلامی در دستور کار خود قرار داده که اعتراض مردم این کشور را به دنبال داشته و آذری ها در این راستا با برپایی راهپیمایی بر حفظ حجاب در کشور خود تاکید داشته اند.

در هر صورت دولت آذربایجان در شرایطی این روزها در مسیر حذف اعتقادات مذهبی و جایگزینی ارزش های غربی گام بر می دارد که مردم این کشور روز به روزمعتقد تر از قبل اسلام خواهی را شعار می دهند و بیداری اسلامی نه تنها در آذربایجان که در کشورهای غربی نیز روز به روز در حال توسعه است.