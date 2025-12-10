تصویب سهمیه میوه تنظیم بازار شب عید و خرمای ماه رمضان استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار استان کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه به ریاست شعبانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، صفایی مدیر تعاون روستایی استان، ملکشاهی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، قربانی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان، آشتاب سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، عزیزی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مباشر میوه استان، سهرابی رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی استان و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.



در این جلسه، ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان با ارائه توضیحاتی درباره دستورالعمل فنی و اجرایی طرح تنظیم بازار میوه نوروز ۱۴۰۵ و خرمای ماه مبارک رمضان، گزارشی از عملکرد سنوات گذشته تعاون روستایی در حوزه تأمین و توزیع میوه تنظیم بازار شب عید استان ارائه کرد و به اقدامات انجام شده برای مدیریت بازار در ایام پایانی سال اشاره داشت.



صفایی با اشاره به اهمیت و ضرورت توزیع میوه در روزهای منتهی به پایان سال اظهار داشت: هدف از تأمین و توزیع میوه تنظیم بازار شب عید جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در روزهای پایانی سال، عرضه میوه با قیمت مناسب به مردم و ایجاد رضایت عمومی و رفاه حال شهروندان است و خوشبختانه این طرح در سال‌های گذشته با رضایت و استقبال گسترده مردم همراه بوده است.



وی در ادامه به تشریح فرآیند خرید، ذخیره‌سازی و توزیع میوه شب عید و همچنین خرمای ماه مبارک رمضان پرداخت و اقدامات تعاون روستایی استان را در زمینه تأمین به‌موقع، نظارت بر کیفیت و توزیع عادلانه این اقلام ضروری تشریح کرد و بر آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی برای اجرای مطلوب این طرح‌ها تأکید داشت.



در پایان این جلسه و پس از بحث، گفت‌وگو و تبادل نظر میان اعضای کارگروه، سهمیه سیب درختی، پرتقال تامسون و خرمای ماه مبارک رمضان استان کرمانشاه به منظور تنظیم بازار و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان در ایام پیش‌رو به تصویب رسید.