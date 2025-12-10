انجام آزمایش دوپینگ در فینال لیگ برتر کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، با هماهنگی فدراسیون کشتی، مسابقات نیمه نهایی و فینال لیگ کشتی آزاد روز جمعه در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد. تیم‌های خیبر خرم‌آباد و ستارگان ساری از گروه A و دو تیم بانک شهر و استقلال جویبار از گروه B به عنوان تیم‌های اول و دوم به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده‌اند که از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۱ آذر تیم‌های خیبر و استقلال و از ساعت ۱۱:۳۰ بانک شهر و ستارگان مسابقه ضربدری را مقابل هم برگزار می‌کنند و عصر نیز دو دیدار رده‌بندی و فینال برگزار می‌شود.

نمایندگان ستاد مبارزه با دوپینگ ایران (نادو) در فینال لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های کشور حضور خواهند یافت. نمایندگان نادو از کشتی گیران حاضر در این مسابقات آزمایش دوپینگ بعمل خواهند آورد.