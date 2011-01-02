مهدی فضائلی از هیئت منصفه مطبوعات استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضائلی با اشاره به رای دادگاه درباره مدیر مسئول روزنامه ایران گفت: این دومین بار است که قاضی علیرغم اتفاق آرای هیئت منصفه درعدم مجرمیت متهم، وی را نه تنها محکوم کرده بلکه جرایم سنگینی مانند شلاق و حبس برای وی تعیین کرده است.

مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس افزود: مرتبه قبل نیز برای اولین بار مشابه همین مسئله برای مدیرعامل سابق ایرنا رخ داد.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در ادامه با اشاره به جایگاه هیئت منصفه در قانون اساسی از سویی و استقلال قاضی از سوی دیگر، برخورد قاضی با نظرهیئت منصفه را ناقض فلسفه وجودی این هیئت دانست و از مجلس و شورای نگهبان خواست برای رفع این تناقض چاره‌اندیشی کنند.

فضائلی با تاکید بر اینکه نمی‌خواهد وارد تحلیل سیاسی احکام صادره شود، گفت: با توجه به شباهتهای موجود در پرونده آقایان بهداد و اشتهاردی در نوع اتهام، اتفاق آرای هیئت منصفه درعدم مجرمیت هر دو، محکوم شدن هر دو و نوع محکومیت سوالاتی در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌شود که قاضی محترم باید به آنها توجه کند.

این فعال رسانه‌ای بیان کرد: البته ما وظیفه داریم به رای دادگاه احترام بگذاریم و می‌گذاریم ولی جایگاه هیئت منصفه نیز باید معلوم شود.

یادآوری می‌شود کاوه اشتهاردی مدیرمسئول"ایران" ازسوی دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم شده است.

به گفته مدیرمسئول روزنامه ایران شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به استناد مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی وی (کاوه اشتهاردی) را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب محکوم کرده است.