29 عمل پیوند اعضا‌ در شهرکرد انجام شده است

زهرا سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: تاکنون طی 29 عمل جداسازی اعضا‌ در شهرکرد، بیش از 80 عضو پیوندی جدا‌سازی و با موفقیت به بیماران نیازمند پیوند زده شده است.

وی انسان سالم را محور توسعه پایدار در هر جامعه‌ای برشمرد و گفت: پیوند اعضا تنها راه ادامه حیات برای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته قلب و کبد و بهترین درمان برای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی و یا بیماران با سوختگی شدید است، دانش پزشکی که همیشه سعی کرده است پاسخی برای دردهای بشر بیابد در این زمینه هم گام‌های بلندی برداشته است.

سیاح افزود: پیوند عضو از فردی به فرد دیگر در مورد برخی از اعضا و بافتها از انسان زنده به بیمار نیازمند انجام می‌شود مانند پیوند کلیه که فرد دهنده با یک کلیه هم قادر به ادامه حیات بوده و کلیه دومش را به بیمار نیازمند اهدا می‌کند، اما لازمه پیوند برخی دیگر از اعضای بدن مانند قلب، کبد، قرنیه و سایر موارد الزاما از فردی که دچار مرگ مغزی شده است، صورت می‌گیرد.

وی افزود: مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت تمامی فعالیتهای مغزی یعنی بیمار مرگ مغزی شده، فعالیت طبیعی قلب را داشته‌ اما تنفس ارادی و خودبه خودی ندارد و با کمک دستگاه تنفس می‌کند.

سیاح ادامه داد: بیماری که دچار مرگ مغزی شده است حداکثر 107 روز با کمک دستگاه زنده می‌ماند.

مسئول هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت فرهنگ سازی اهدای عضو در بین آحاد مختلف جامعه تأکید کرد و گفت: باتوجه به اینکه این امر خیر و خداپسندانه می‌تواند جان بیماران بسیاری را نجات دهد برهمین اساس لازم است تا با برگزاری برنامه‌های مختلف در ارتقای سطح فرهنگ اهدای عضو در جامعه تلاش مضاعف صورت بگیرد.

سیاح کمک به بیماران نیازمند پیوند را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه لیست انتظار بیماران نیازمند به پیوند اعضا رو به افزایش است، برای فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو باید جلساتی با ارگانهای مختلف برگزار شود تا هر دستگاهی از طریق مشارکت جمعی در ترویج این فرهنگ با جامعه پزشکی همکاری کند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که هزاران بیمار محتاج پیوند عضو با رنج بسیار در انتظار دریافت عضو، روزها را سپری می‌کنند اما به دلیل کمبود اعضای اهدایی، متاسفانه درصد بسیاری از این بیماران در لیستهای انتظار فوت می‌کنند.

سیاح تاکید کرد: در فرآیند اهدای عضو باید طوری فرهنگسازی شود که مسائل عاطفی مانع از این کار خداپسندانه نشود و با معقول نشان دادن این عمل، در واقع جمال معنوی زندگی را نیز رواج داد.

وی تصریح کرد: اگر فرهنگ اهدای عضو در کشور ترویج شود و نهادینه شود کمتر شاهد این مسائل خواهیم بود.