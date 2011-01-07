خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در حاشیه گشایش نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن، در جمع خبرنگاران افزود: در سه سال اخیر بخش قابل توجهی از صنایع کشور بومی ‌سازی شده است، به گونه‌ای که صنعتگران در صنایع نوین و پیشرفته قادر هستند، قطعات مورد نیاز صنعت کشور را تامین کنند.

به گفته وی در بسیاری از محصولات که تا چند سال پیش مجبور به واردات آنها بودیم، امروز نه تنها قادر به تامین نیاز داخل هستیم ، بلکه امکان صادرات آنها به کشورهای دیگر فراهم شده است.

وزیر صنایع و معادن گفت:‌ در حال حاضر صنعتگران داخلی می‌توانند هر قطعه‌ای را طراحی و به بازار عرضه کنند.قطعات مورد استفاده در بسیاری از صنایع در سه سال اخیر بومی‌سازی شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها به خارج از کشور نیز صادر می‌شود. وی تصریح کرد: وجود نخبگان و دانشگاهیان قدرت صنایع برای داخلی‌سازی قطعات را افزایش داده است.

محرابیان با اشاره به اینکه کشوردارای مزیت‌های فراوان در تولید محصولات صنعتی است ، ‌تاکید کرد: منابع عظیم انرژی و نیروی انسانی متخصص از جمله مزیت‌های صنعت در کشور محسوب می شود.

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: فعالان بخش صنعت و معدن کشور امروز در یک وضعیت ثبات اقتصادی قرار دارند و با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی شدن قیمتها ، همگی به دنبال دستیابی به فناوری‌های برتر برای تولید محصولات بهینه هستند .

وی افزود: با اجرایی شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از شش دهک اول جامعه توانمندی‌شان برای خرید کالا بیشتر خواهد شد که تقاضای این طیف معطوف به کالاهای داخلی است که این مسئله نیز موجب رشد تولید و اشتغال می‌شود.



محرابیان خاطرنشان کرد: در چند هفته اخیر مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و حمل و نقل کاهش یافته و در بخش تولید بویژه در زمینه گاز طبیعی رشد چشمگیری داشته است که این مسئله نشان می‌دهد که توانسته‌ایم از پتانسیل‌های کشور برای رشد تولید و ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

در نمایشگاه "دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن" 500 شرکت صنعتی ، معدنی و صنایع معدنی آخرین دستاوردهای خود را در زمنیه خودکفایی و بومی سازی به مدت شش روز در معرض دید عموم قرار می دهند.

ارئه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی بخش صنعت و معدن کشور در خصوص طراحی و ساخت ماشین آلات ، تجهیزات و قطعات، معرفی توانمندی ها و قابلیت های بومی سازی و دانش فنی متخصصان، محققان، شرکتهای دانش بنیان و مراکزعلمی از مهمترین اهداف این نمایشگاه عنوان شده است. درحاشیه این نمایشگاه، پنج هزار شرکت فعال توان فنی و مهندسی خود در بخش بومی سازی را در یک فضای مجازی به نمایش گذاشته اند.