مراکز جمع آوری شیر شیراز به آزمایشگاه مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، شهرام یوسفی در این خصوص افزود: مراکز جمع آوری شیر با رعایت ضوابط بهداشتی و نقشه الگویی احداث و در جهت دریافت شیر دامداران در اولین فرصت و در نزدیکترین مکان ممکن فعالیت می کنند.

وی گفت: تمام مراکز جمع آوری شیر در شهرستان شیراز دارای مجوزهای لازم و مسئول بهداشتی بوده و دارای امکانات سرمایش شیر، آزمایشگاه دریافت شیر، تانکرهای حمل شیر استاندارد، تجهیزات شستشو وcip هستند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان شیراز ساماندهی مراکز جمع آوری شیر، توسعه آزمایشگاههای دریافت شیر، استاندارد سازی ناوگان حمل شیر خام، ضرورت اخذ مجوز فعالیت توسط تمام مراکز جمع آوری شیر و حذف مراکز فاقد مجوز، برگزاری دوره های بازآموزی مسئولین بهداشتی مراکز جمع آوری شیر و اجرای برنامه ارتقای کیفیت شیرخام را از اولویتهای شبکه دامپزشکی شهرستان شیراز در سال جاری اعلام گردد.

یوسفی همچنین تعداد مراکز جمع آوری شیر فعال در شهرستان شیراز را بالغ بر 23 مرکز باحجم شیر جمع آوری شده روزانه 174 تن عنوان کرد و افزود: شبکه دامپزشکی شهرستان شیراز در جهت تامین بهداشت شیرخام و ارتقای بهداشت عمومی جامعه نظارت دقیقی بر این مراکز دارد و با هر فعالیتی که تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب شود مطابق مقررات برخورد می کند و هیچ سهل انگاری را در این مورد نمی پذیرد.