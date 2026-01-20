سمیه حسنی در گفت وگو با خبرنگار مهر از جمع‌آوری ۳ هزار و ۶۰۶ تن شیر خام از مراکز و سکوهای جمع‌آوری شیر این شهرستان طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد و گفت: فعالیت این مراکز نقش مؤثری در ایجاد بازار پایدار برای دامداران و تقویت اشتغال روستایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی زنجیره تولید و عرضه شیر خام اظهار کرد: مراکز جمع‌آوری شیر، با ایجاد ارتباط مستقیم میان دامداران و بازار مصرف، زمینه پایداری تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران بخش دامپروری را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و رعایت الزامات بهداشتی، بازدیدهای دوره‌ای و مستمر از شرکت‌های تعاونی تأمین و توزیع خوراک دام و همچنین مراکز جمع‌آوری شیر خام در سطح شهرستان بهشهر در دستور کار قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر با بیان اینکه نظارت‌ها به‌صورت منظم و مشترک انجام می‌شود، تصریح کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با همکاری اداره دامپزشکی و بسیج اصناف، به‌طور مستمر از گاوداری‌های شیری بازدید می‌کنند.

حسنی خاطرنشان کرد: این نظارت‌ها شامل ممیزی و بررسی وضعیت بهداشتی واحدهای دامداری، صدور پروانه بهداشتی حمل شیر، بازدید از خودروهای حمل شیر و همچنین نظارت بر فعالیت مراکز عرضه شیر خام و لبنیات سنتی در سطح شهرستان است