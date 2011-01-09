احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیگیریهای سازمان دارالقرآن کریم در رابطه با تبلیغ و فروش قرآن نفیس ماندگار گفت: طی جلسه ای که امروز یکشنبه 19 مهر ماه با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم قرار شد وزارت ارشاد اقدامات لازم و قانونی برای جلوگیری از نشر و فروش این قرآن انجام دهد.

وی افزود: با توجه به غلطهایی که در این قرآن وجود دارد باید تا زمان اصلاح کامل و دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نشر این قرآن جلوگیری شود.

حاجی شریف با تأکید بر پیگیری قانونی وزارت ارشاد گفت: باید مانع نشر و فروش قرآنی که غلط دارد شویم، چرا که این اقدام به صلاح نظام نیست، چون در برخی اخبار آمده این قرآن در خارج از کشور نیز به فروش رسیده است.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن کریم روز 15 دی ماه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشته بود که این قرآن هشت سال پیش در آلمان چاپ و ادعا شده به خط مرحوم نیریزی، خطاط مشهور قرآن قرن دوازدهم است، طبق بررسی های سازمان دارالقرآن بعد خوشنویسی این قرآن بسیار ضعیف است و بعید به نظر می رسد که خط استاد نیریزی باشد.

این قرآن از سوی دفتر نفیس ماندگار بوده منتشر و مدتی است که تبلیغات آن از تلویزیون پخش می شود.