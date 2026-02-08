کشف ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی کلات کهگیلویه در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از این خودرو، مقدار هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.
فرمانده انتظامی کهگیلویه تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیلشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.
سرهنگ موسوی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
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