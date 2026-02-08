  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

کشف ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کهگیلویه

کشف ۱۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کهگیلویه

یاسوج – فرمانده انتظامی کهگیلویه از کشف هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی کلات کهگیلویه در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی و در بازرسی از این خودرو، مقدار هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده تشکیل‌شده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ موسوی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6743173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها