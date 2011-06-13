"اصول و مبانی عرفان مولوی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤلف کتاب "اصول و مبانی عرفان مولوی" با مطالعه‌ای دقیق و کاوشی عمیق در "مثنوی معنوی"، "دیوان شمس" و "فیه ما فیه" و استخراج عبارات مرتبط با پیام کلی مولوی و با تکیه بر مکتب ابن‌عربی و نیز با بهره گرفتن از سخنان و دیدگاههای سنت‌گرایان و پیروان حکمت خالده همچون رنه گنون، تیتوس بورکهارت، فریتیوف شوان، مارتین لینگز، سید حسین نصر و... کوشیده است تصویری روشن و متقن از مبانی حکمت مابعدالطبیعی و لبّ لباب دریافت‌هایِ معنوی و معرفتی مولوی در بافتار معنویت اسلامی ارائه دهد.

وی همچنین در این اثر خود مقدمه جالبی را در نشان دادن جایگاه تصوف و عرفان در اسلام، و ورود بسیار خوبی را به دنیای پر رمز و راز تصوف و عرفان اسلامی فراهم آورده است. در واقع می‌توان گفت این کتاب تصویری متقن و محکم از سرچشمه‌ها و شرایط پیدایش و رشد و نضج تصوف و عرفان اسلامی و نیز برخی موضوعات و مضامین عمده و کلیدی آن عرضه می‌کند.

چیتیک پس از نگاهی کلی به سنت تصوف و عرفان اسلامی، اقوال و مطالبی را از میان انبوه آثار منظوم و منثور برخی اکابر و مشایخ صوفیه از جمله ابن‌عربی، بهاء ولد، مولوی، احمد سمعانی و... استخراج کرده و در ده فصل به ابعاد و جنبه‌های مختلفی از تصوف از قبیل طریق تصوف، سنت تصوف، نفس انسان، ذکر خدا، عشق، سماع و پارادوکس حجاب پرداخته است.

گفتنی است ویلیام چیتیک که متولد آمریکا و استاد مطالعات تطبیقی ادیان در دانشگاه نیویورک است، در طول 12 سال اقامت در ایران و اخذ دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، نزد اساتید معروفی چون نصر، فروزانفر، همایی، کربن، ایزوتسو، آشتیانی و دیگران به تحصیل و تحقیق پرداخت. وی به زبان فارسی و عربی تسلط کامل داشته و آثار ارزشمندی نیز در باب عرفان و فلسفه اسلامی، اسلام و تشیع مانند "طریق عشق صوفیانه"، "طریق معرفت عارفانه" و "عوالم خیال" به‌رشته تحریر درآورده است.

چاپ اول کتاب "اصول و مبانی عرفان مولوی" تألیف ویلیام چیتیک با ترجمه جلیل پروین در شمارگان 2500 نسخه و قیمت 8000 تومان در قطع خشتی توسط انتشارات بصیرت منتشر شده است.