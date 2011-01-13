سازمان بنادر و دریانوردی، امور اسکله بندر ریگ را در اختیار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، تیمور یزدانشناس شامگاه چهارشنبه در بازدید اسکله بندر ریگ اظهار داشت: باتوجه به ارتقاء گمرک ریگ می طلبد مسئولان بنادر و دریانوردی توجه بیشتر به این بندر داشته باشند .

وی با اشاره به تفکیک گمرک ریگ از اداره گمرک گناوه، اظهار داشت: با واگذاری امور اسکله بندرریگ به اداره بنادر ودریانوردی باعث خواهد شد با اختصاص بودجه مالی لازم لایروبی وتوسعه این اسکله تسریع شود .

فرماندار گناوه اضافه کرد: این امر موجب پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر این بندر شده و از هدر رفتن بودجه ملی سالانه که بصورت غیر موثر در حدود سالانه 10 میلیارد ریال است جلوگیری می کند .

وی با تاکید بر لایروبی بندر ریگ اظهار داشت: به دلیل عدم لایروبی مناسب خور بسیاری از لنج ها و کشتی های بندرریگ مجبور به فعالیت در بنادر همجوار می باشند .