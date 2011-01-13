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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

سازمان بنادر و دریانوردی، امور اسکله بندر ریگ را در اختیار بگیرد

سازمان بنادر و دریانوردی، امور اسکله بندر ریگ را در اختیار بگیرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار گناوه گفت: باتوجه به افزایش فعالیتها در بندر ریگ و نیاز اسکله این بندر به توسعه و ایجاد زیرساختها، درخواست ما این است که سازمان بنادر ودریانوردی امور اسکله بندرریگ را در اختیار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، تیمور یزدانشناس شامگاه چهارشنبه در بازدید اسکله بندر ریگ اظهار داشت: باتوجه به ارتقاء گمرک ریگ می طلبد مسئولان بنادر و دریانوردی توجه بیشتر به این بندر داشته باشند.

وی با اشاره به تفکیک گمرک ریگ از اداره گمرک گناوه، اظهار داشت: با واگذاری امور اسکله بندرریگ به اداره بنادر ودریانوردی باعث خواهد شد با اختصاص بودجه مالی لازم لایروبی وتوسعه این اسکله تسریع شود.

فرماندار گناوه اضافه کرد: این امر موجب پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر این بندر شده و از هدر رفتن بودجه ملی سالانه که بصورت غیر موثر در حدود سالانه 10 میلیارد ریال است جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر لایروبی بندر ریگ اظهار داشت: به دلیل عدم لایروبی مناسب خور بسیاری از لنج ها و کشتی های بندرریگ مجبور به فعالیت در بنادر همجوار می باشند.

یزدانشانس با بیان اینکه فعالیت اصلی بندرریگ در زمینه تجارت وبازرگانی است، یادآور شد: در حال حاضر بالغ بر 250 فروند لنج عضو تعاونی لنجداران بندرریگ هستند.

کد مطلب 1231178

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